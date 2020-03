Nel Play Store c’è aria di pazzia dopo la pubblicazione dell’elenco ufficiale delle app GRATIS da scaricare sul telefono. Si tratta di utility e giochi precedentemente a pagamento ed ora privati del prezzo per il download Free rivolto a tutti gli utenti.

Come le ultime offerte però occorre precisare che si è in presenza di offerte a tempo nel senso che da un momento all’altro tutto potrebbe tornare a prezzo pieno. Consigliamo di affrettarsi a prelevare le app dallo store. Google potrebbe decidere di riportare tutto a pagamento nel giro di poche ore. Ma scopriamo subito cosa ci è stato riservato per questo sabato infuocato.

Play Store impazzito: utenti al settimo cielo per le app in regalo che premiano tutti

Nello store di BigG arriva una notifica per la disponibilità delle nuove app in regalo. Valutate oltre 4.5 stelle alcun sono delle vere e proprie chicche da installare subito sul proprio dispositivo. Queste applicazioni sono da non perdere.