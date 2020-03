Un nuovo volantino Euronics sembra essere destinato a far parlare di sé con tantissimi sconti e prezzi ai minimi storici a cui gli utenti possono decidere di affidarsi per cercare di risparmiare il più possibile su ogni acquisto effettuato.

La campagna promozionale che andremo a discutere direttamente nel nostro articolo, è importante ricordarlo, non è attiva su tutto il territorio nazionale, ma solo ed esclusivamente presso i punti vendita fisici di proprietà del socio Butali (controllate l’ultima pagina per maggiori informazioni). Gli acquisti non potranno nemmeno essere completati direttamente sul sito ufficiale.

In parallelo, chi sceglierà di completare una compravendita potrà affidarsi direttamente al Tasso Zero, o meglio definita rateizzazione senza interessi, andando a dilazionare il pagamento in 22 rate fisse addebitate direttamente sul conto corrente a partire dalla mensilità di Luglio 2020.

Volantino Euronics: le offerte sono incredibili

I prezzi applicati sugli smartphone in promozione sono davvero invitanti, a partire proprio dai top di gamma di casa Huawei, come lo Huawei P30 Pro, oggi in vendita alla modica cifra di 649 euro. Scendendo leggermente nella richiesta effettiva troviamo lo Xiaomi Mi Note 10 acquistabile a 499 euro, ottima alternativa e sicuramente un buonissimo compromesso.

Le migliori occasioni arrivano però nella fascia di prezzo tra i 200/300 euro, come ad esempio lo Xiaomi Redmi Note 8 Pro a 269 euro, passando anche per LG K50s e K40s a 199 euro, Galaxy A40 a 219 euro o Galaxy A20e a 159 euro.

