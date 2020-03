Euronics sconta tutto al 50% con il lancio di un nuovo interessante volantino attivo solo ed esclusivamente nei punti vendita di proprietà del socio Butali. Gli utenti hanno la possibilità di risparmiare moltissimo sotto ogni punto di vista, ma dovranno necessariamente recarsi personalmente in negozio (non sarà possibile effettuare gli acquisti online).

Coloro che sceglieranno di completare la compravendita, inoltre, potranno anche approfittare dell’ormai classico Tasso Zero, l’occasione perfetta per corrispondere il dovuto dilazionandolo in 22 rate mensili addebitate in automatico sul conto corrente bancario, con pagamento applicato a partire dalla mensilità di Luglio 2020 (limitazioni sulla spesa minima da effettuare).

Volantino Euronics: tutti gli ottimi prezzi bassi

Tantissime sono le promozioni applicate sul mondo degli smartphone, in particolare annoveriamo soluzioni del calibro di Huawei P30 Pro a 649 euro, passando per Huawei P30 a 479 euro, Huawei P30 Lite a 299 euro, Huawei Y5 2019 a 109 euro o Huawei Y6s a 149 euro.

Spostando l’attenzione su altri brand incrociamo anche Xiaomi Note 10 a 499 euro, Xiaomi Note 8 Pro a 269 euro, LG K50s e LG K40s a 199 euro, Samsung Galaxy A40 a 219 euro, Galaxy A20e a 159 euro o Galaxy A10 a 139 euro.

Naturalmente le offerte non terminano qui, osservando da vicino la campagna promozionale si possono trovare tantissimi sconti applicati anche su categorie merceologiche completamente differenti. Per maggiori informazioni sul volantino Euronics vi invitiamo ad aprire le pagine che trovate elencate qui sotto nel dettaglio, ricordatevi la disponibilità solo in alcuni punti vendita.