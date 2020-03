A far parlare di sé in queste ultime ore è proprio l’azienda telefonica Samsung per la sua recente presentazione. In particolare, i ricercatori dell’Advanced Institute of Technology e dell’R&D Institute Japan (SRJ) hanno presentato recentemente uno studio molto interessante sulle batterie a stato solido capace di offrire delle prestazioni decisamente innovative e garantire anche una maggiore durata.

Samsung e le nuove batterie: ecco svelati tutti i dettagli della presentazione

La rivista Nature Energy ha pubblicato lo studio dei ricercatori di Samsung svelando tutti i particolari ai lettori. La squadra di Samsung ha deciso di utilizzare uno strato composito di argento-carbonio (Ag-C) come anodo poiché hanno scoperto che utilizzando questa soluzione la capacità energetica della batteria è decisamente maggiore. Così facendo hanno sviluppato una batteria a stato solido in grado di offrire un ciclo di vita e una sicurezza superiore.

Per quanto riguarda le misure, il nanocomposito Ag-C misura circa cinque micrometri di spessore e i ricercatori sono riusciti a ridurre lo spessore dell’anodo e ad aumentare la densità di energia fino a 900Wh/L. Con questa scoperta, l’azienda ha sviluppato un prototipo più piccolo di circa il 50% in volume rispetto ad una classica batteria agli ioni di litio.

Samsung, dunque, potrebbe sviluppare una batteria allo stato solido per offrire un’autonomia fino ai 800km con una durata di mille cicli. L’azienda con questa scoperta potrebbe decisamente dare una svolta al settore delle auto elettriche in un tempo più che breve. Non resta che aspettare ulteriori comunicazioni da parte dell’azienda per scoprirne di più.