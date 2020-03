L’operatore Wind ha recentemente lanciato una nuova campagna SMS winback dedicata ad alcuni ex clienti che in precedenza hanno lasciato il consenso commerciale.

L’offerta a loro proposta è la All Inclusive Star 50 + a soli 7.99 euro al mese. L’attivazione al momento non prevede data di scadenza ma sicuramente nei prossimi giorni sapremo qualcosa in più. Scopriamo l’offerta.

Torna in Wind con la All Inclusive Star 50 + a 7.99 euro al mese

L’offerta proposta ad alcuni ex clienti comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile al prezzo di 7.99 euro al mese. Ecco l’esempio di un SMS inviato dall’operatore: “Non perdere questa occasione! 50 GIGA, MINUTI ILLIMITATI e 200 SMS a 7,99E/mese con All Inclusive Star 50+. SIM 10 Euro e attivazione 0 Euro per sim attiva 24 mesi. Corri nei negozi. Costi, vincoli e privacy su wind.it/50star“.

Come indicato nel messaggio l’offerta non prevede alcun costo di attivazione, ma solamente il costo della nuova SIM Card di 10 euro con un centesimo di euro incluso. L’attivazione è quindi gratuita con il vincolo della SIM attiva per almeno 24 mesi. Se l’utente dovesse decidere di cambiare operatore prima dei 24 mesi, sarà addebitato sul credito residuo il costo standard di attivazione pari a 15 euro.

Per poter accedere all’offerta sarà necessario recarsi nel negozio Wind entro la data di scadenza indicata e richiedere la contestuale portabilità del proprio numero verso una nuova SIM dell’operatore arancione. Altri clienti potrebbero comunque ricevere diversi SMS in base all’offerta a loro proposta. In caso di extrasoglia di SMS li pagherete 29 centesimi ciascuno, mentre per quanto riguarda la connessione, la navigazione sarà bloccata fino al rinnovo successivo.