L’operatore Wind ha deciso di continuare la propria campagna rivolta ad alcuni ex clienti, che in precedenza hanno lasciato il consenso commerciale. Sta infatti proponendo l’attivazione dell’offerta All Inclusive Star 50 +.

Gli utenti invitati, avranno tempo fino al prossimo 24 gennaio 2020 per attivare l’offerta proposta, salvo eventuali proroghe. Scopriamo insieme il bundle proposto da questa offerta.

Torna in Wind con la All Inclusive Star 50 Plus

La All Inclusive Star 50 Plus prevede minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 200 SMS verso tutti e 50 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile al prezzo di 7.99 euro al mese. L’attivazione è gratuita anche se l’utente dovrà comunque sostenere un costo di 10 euro per la nuova SIM Card.

Ecco l’SMS inviato dall’operatore arancione: “Se non l’hai ancora fatto passa a Wind! Solo per pochi giorni 50 Giga, minuti illimitati e 200 SMS a 7,99 euro al mese con All Inclusive Star 50+! Attivazione e SIM 10 euro. Corri nei negozi entro il 24/01. Info costi e privacy su wind.it/50star“. Questa promozione in precedenza aveva come scadenza il giorno 17 gennaio 2020, prorogata il giorno prima della scadenza fino al prossimo 24 gennaio. Non sappiamo quindi se l’operatore deciderà di prorogarla ulteriormente.

Il costo di attivazione, come anticipato precedentemente, è gratuito. Gratuito solamente se la SIM Card rimane attiva per almeno 24 mesi. In caso contrario l’operatore addebiterà sul credito residuo, se presente, il costo dell’intera somma di attivazione, pari a 15 euro. Per attivare l’offerta, recatevi in un qualsiasi rivenditore autorizzato muniti di SMS d’invito. Per scoprire invece tutte le altre offerte, visitate il sito ufficiale dell’operatore.