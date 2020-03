Apple: sostituzione gratuita del Display iPad per questi modelli

Per diversi mesi gli utenti Apple hanno segnalato questo problema e, dopo una lunga attesa, il colosso di Cupertino ha accontentato i suoi clienti. Da alcune ore, infatti, è possibile richiedere la sostituzione gratuita del Display dei nuovi iPad Air che, molto spesso, smettono di funzionare improvvisamente. Stando a quanto affermato dall’azienda Americana, infatti, un numero limitato di iPad Air soffre di un grave problema che danneggia i Display, rendendolo completamente bianco in determinate circostanze. Apple non si è sbilanciata sulle cause del problema ma, di fatto, si è limitata a segnalare che i Display incriminati lampeggiano brevemente per un determinato periodo prima di risultare completamente inutilizzabili.