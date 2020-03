Telegram e Whatsapp sono al momento le chat più utilizzate dagli utenti che possiedono uno smartphone e sono indubbiamente i due sistemi migliori per comunicare con gli altri. Probabilmente Whatsapp è quella che la maggior parte delle persone conosce e utilizza e che ormai, insieme a Facebook e a Instagram è proprietà di Mark Zuckerberg. Ma Telegram, sin dall’inizio, ha dimostrato di saper funzionare molto meglio di Whatsapp e continua a farlo. Vi spieghiamo in breve tutte le motivazioni.

Telegram, tutte le ragioni per cui funziona meglio di Whatsapp

Partiamo anche solo dall’installazione: è vero che entrambe le chat sono molto semplici e intuitive da installare e basta collegarle al proprio numero telefonico per avere la lista completa dei contatti che le utilizzano, in modo di sapere con chi è possibile usarle. Tuttavia Telegram fa delle cose che Whatsapp non è in grado di fare, come ad esempio permetterci di aggiungere delle persone con cui desideriamo chattare, senza avere il numero di telefono ma semplicemente tramite il nickname (che ognuno di noi sceglie nel momento in cui si collega a Telegram per la prima volta) e aggiungerlo, se lo si desidera, anche tra i contatti, sul proprio blog in questo modo: https://telegram.me/username.

Telegram è disponibile su qualsiasi piattaforma e su qualunque dispositivo, anche contemporaneamente e anche se non si possiede uno smartphone, al contrario di Whatsapp, è possibile controllare dalle impostazioni quali e quanti dispositivi sono connessi su di esso con il vostro numero, in maniera da sapere chi si è collegato con il vostro numero e in qualunque momento a disconnettere tutti i dispositivi che non riconoscete. Whatsapp invia foto, video, audio e posizione fino a 16 mega (comprimendo dove possibile file più pesanti), mentre su Telegram è possibile inviare qualsiasi file (non solo quelli appena elencati) che non superi 1,5 GB di peso… una portata molto più grande! In questo modo la qualità dei file non si perde durante la condivisione.

I file sono criptati a livelli altissimi, pertanto è molto più sicuro di Whatsapp, al punto che tempo fa Telegram mise in palio 200.000 dollari per sfidare gli hacker di tutto il mondo a decriptare le conversazioni delle chat, senza che in un anno nessuno ci riuscisse e aumentando successivamente a 300.000 dollari la posta in gioco! Con Whatsapp invece è tutto il contrario: molte app (non legali) hanno dimostrato quanto sia facile bypassare il sistema di sicurezza, di qualità largamente inferiore.

Potremmo andare avanti tutto il giorno a elencare qualità che Telegram possiede e che mancano a Whatsapp, tra queste la possibilità di creare conversazioni segrete in cui i messaggi si autodistruggono dopo un lasso di tempo da voi scelto, in cui non è possibile fare lo screenshot del vostro schermo e quindi ancora più difficili da intercettare. Inoltre le chat hanno la possibilità di modificare i messaggi e correggere eventuali errori di ortografia, cancellare i messaggi inviati e i ricevuti senza che ne rimanga traccia (cancellare i messaggi da Whatsapp è fattibile unicamente per i vostri e solo entro un lasso di tempo specifico, in più l’altro utente saprà sempre che avete cancellato qualcosa dalla chat che condividete). Ma non finisce qui: è possibile creare una miriade di stickers personalizzati con foto, immagini e molto altro. Infine c’è da ricordare che Telegram è indipendente rispetto agli altri social e se qualcosa nel sistema va in bug, potrebbe capitare che tutti i social insieme (Facebook, Whatsapp, Instagram) smettano di funzionare e in quei casi avrete sempre la chat di Telegram attiva. Vi consigliamo vivamente di provare, non ve ne pentirete!