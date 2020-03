L’operatore virtuale Kena Mobile, o meglio Tim, ha recentemente smentito la notizia dell’aumento della propria velocità di navigazione in 4G fino a 150 Mbps per il proprio operatore virtuale.

Negli scorsi giorni infatti molte voci sul web hanno annunciato un cambio di velocità della rete di Kena. Scopriamo insieme tutti i dettagli sulla vicenda e la vera velocità di navigazione proposta dall’operatore virtuale di Tim.

Kena Mobile smentisce l’aumento della velocità di navigazione

Al momento la velocità in 4G per tutte le offerte proposte dall’operatore virtuale Kena Mobile resta invariata, con un limite massimo di 30 Mbps, contro i 150 Mbps della comunicazione ufficiale che, secondo fonti verificare, era giunta in mattinata ad alcuni distributori della forza vendita. Non si tratta della prima volta che Kena lancia una comunicazione alla propria forza vendita e successivamente decide di cambiare idea.

La notizia sulla nuova velocità di navigazione era quindi stata presentata come una novità da prendere con le pinze, che avrebbe prima necessitato di una conferma ufficiale da parte dell’operatore, che come avrete potuto intuire non è avvenuta. Nonostante questo l’operatore ha però confermato la disponibilità della propria nuova offerta denominata Kena 5.99 solo negozi.

Quest’ultima prevede minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti e ben 70 GB di traffico internet su rete 2/3/4G fino a 30 Mbps al prezzo di 5.99 euro al mese con il primo mese gratuito. L’offerta in questione è attivabile solamente dagli utenti che provengono da Iliad, Fastweb mobile e da alcuni operatori virtuali esclusi ho.Mobile, Rabona Mobile, NT Mobile e NoiTel. Per tutte le altre novità non vi resta che visitare il sito ufficiale dell’operatore.