L’operatore virtuale Kena Mobile sta attualmente proponendo un’offerta con minuti, SMS e ben 70 GB di traffico internet a soli 5.99 euro al mese. L’offerta in questione è però attivabile solamente da alcuni utenti.

La Kena Flash è attivabile da tutti gli utenti che provengono da Iliad, PosteMobile, Daily Telecom, Fatsweb Mobile, Optima Mobile e molti altri operatori virtuali. Scopriamo insieme cosa prevede.

Kena Mobile Flash a soli 5.99 euro al mese con 70 GB di traffico

L’offerta denominata Flash prevede minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti e ben 70 GB di traffico internet a soli 5.99 euro al mese. L’azienda ha inoltre voluto annullare le spese di attivazione e di consegna della nuova SIM Card a domicilio. I Giga offerti si intendono con scatti anticipati di 1 KB.

In caso di extrasoglia del traffico incluso e senza altre offerte attive, si applicherà la tariffazione del piano base Kena. Quest’ultimo prevede un costo di 50 centesimi di euro ogni 50 MB consumati in Italia e nei paesi dell’Unione Europea. Tutti i clienti dell’operatore possono attivare la connessione su rete 4G fino a 30 Mbps in download e upload, direttamente dal sito ufficiale dell’operatore.

L’utente dovrà solamente controllare che il proprio smartphone abbia correttamente impostata la modalità associata allo standard di rete più recente. Per farlo basta andare in impostazioni > rete mobile > modalità di rete > 4G o LTE. Per attivare la nuova offerta potrete ritirare la SIM in due modi diversi. La prima è quella di acquistare l’offerta online e richiedere la consegna gratuita. L’alternativa è quella di acquistare una SIM online ed effettuare il ritiro presso delle tabaccherie convenzionate con Bana 5. Per maggiori informazioni visitate il sito ufficiale dell’operatore.