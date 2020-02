Attraverso lo smontaggio della più recente versione dell’app Pixel Tips, i ragazzi di 9to5Google sono riusciti ad individuare alcune delle funzionalità che verranno rilasciate nel mese di Marzo per gli smartphone a marchio Google, i Pixel, appunto.

Anzitutto, i Google Pixel aggiornati ad Android 10 potrebbero ricevere una nuova funzione per cui sarà possibile programmare l’attivazione della modalità scura, anticipando una delle funzionalità che molto probabilmente verrà rilasciata per tutti gli smartphone con Android 11 (questa funzionalità è stata infatti individuata nell’anteprima per sviluppatori della prossima versione del sistema operativo di Google per dispositivi mobile, di recente rilasciata). Nello specifico, sarà possibile programmare la Dark Mode in modo che venga attivata dal tramonto all’alba o ad un orario personalizzato.

Tra biglietti aereo, carte di credito, incidenti d’auto e nuove gesture

Oltre ciò, Google potrebbe introdurre l’app Cards&Passes. Questa raccoglierà tutte le carte di credito e di debito registrate dagli utenti, biglietti aereo e tickets vari ai quali sarà poi possibile accedere in modo semplice ed immediato direttamente dalla schermata Home dello smartphone. I biglietti aereo e di partecipazione ad un evento verranno mostrati poco prima dell’orario stabilito di partenza di un volo o di inizio di un evento. Per completare un pagamento, invece, sarà necessario sbloccare dapprima il dispositivo.

Insieme all’app Cards&Passes dovrebbe debuttare anche una nuova app per la sicurezza personale. Tra le funzioni supportate, anche quella di rilevamento degli incidenti stradali. In questo caso, quando viene rilevato un incidente d’auto, l’app provvederà a chiamare automaticamente e immediatamente i servizi di emergenza.

Infine, sui Pixel 4 con Android 10 potrebbe debuttare un nuovo gesto Motion Sense grazie al quale gli utenti possono avviare o mettere in pausa la riproduzione musicale senza toccare lo schermo dello smartphone.