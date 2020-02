L’operatore virtuale 1Mobile ha recentemente lanciato due nuove offerte denominate 75X Plus Reward e la Large XPlus Reward, che aumentano i Giga e riducono il costo mensile a partire dal terzo rinnovo.

Le nuove offerte sono attivabili anche dai già clienti che in precedenza hanno attivano la 70X Plus. Scopriamo insieme tutti i dettagli dell’offerta, cosa prevede e quanto costa.

1Mobile lancia due nuove offerte Reward

Nel dettaglio, la 75XPlus Reward prevede minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 75 GB di traffico internet in 4G. Il prezzo iniziale è di 9.99 euro al mese, ma a partire dal terzo rinnovo questo scenderà a 7.99 euro al mese e il volume di traffico dati aumenterà contestualmente a 90 GB al mese.

La seconda offerta, la Large Plus Reward invece prevede minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 40 SMS verso tutti i numeri nazionali e 35 GB di traffico internet sotto rete 4G al prezzo di 6.99 euro al mese. A partire dal terzo rinnovo i clienti riceveranno un aumento di traffico che passerà da 35 a 50 GB ed il prezzo scenderà a 5.99 euro al mese. Le due promozioni appena presentate sono già attivabili nei rivenditori ed online.

Possono attivarle tutti, anche i già clienti con la 70X Plus attiva, tranne gli attuali clienti Vodafone. Per i già clienti è previsto un costo per passaggio alle nuove offerte di 15 euro che si sommerà al costo mensile della promo, quindi o 9.99 euro o 6.99 euro. Per il momento la data di scadenza fissata è quella del prossimo 15 marzo 2020. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.