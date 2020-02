L’operatore virtuale 1Mobile ha appena lanciato una nuova offerta dedicata ai nuovi clienti denominata 70XPlus, inizialmente attivabile fino lo scorso 31 gennaio 2020. Si tratta di un’offerta operator attack, attivabile quindi solamente da clienti di determinati operatori.

La 70XPlus è stata prorogata fino al prossimo 15 febbraio 2020 e sarà attivabile da tutti i clienti di altri operatori tranne quelli di Vodafone, da cui prende la rete. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

1Mobile proroga la 70XPlus a 9.99 euro al mese

L’offerta 70X Plus Xmas Edition prevede minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 70 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile, ovvero 60 Mbps in download e 60 Mbps in upload. Al prezzo, come anticipato precedentemente, di soli 9.99 euro al mese.

Come anticipato precedentemente, è attivabile solamente dagli utenti che provengono da Tim, Wind 3 Italia, Iliad, Fastweb Mobile e qualsiasi altro operatore virtuale tranne Vodafone. Inoltre, tutti i clienti che mantengono l’offerta, a partire dal terzo mese riceveranno un aumento di Giga, che da 70 passeranno ad 80 mensili senza alcun costo aggiuntivo. Fino al 15 febbraio 2020 è ancor previsto un costo di attivazione di 7.99 euro in promozione invece che 9.99 euro.

La nuova SIM 1Mobile ha invece un costo di 10 euro con 5 euro di traffico telefonico incluso. Il costo minimo da sostenere è quindi di 25 euro che comprende il costo della SIM Card, il costo di attivazione e la ricarica da pagare al momento dell’attivazione, che copra almeno il primo mese di attivazione. Non vi resta che dare un’occhiata al sito ufficiale dell’operatore per scoprire maggiori dettagli.