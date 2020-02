Vodafone: fine settimana di fuoco con le tre Special fino a 50GB

Ogni volta che si parla di Vodafone non si può fare altro che denotare la sua forza sul territorio non solo italiano, ma anche europeo. In tutto il continente infatti il provider anglosassone risulta estremamente forte sotto diversi punti di vista.

Questi risultano la qualità e soprattutto la rapidità della rete 4G, la quale è classificata inoltre come la più estesa in assoluto. Tutto sarebbe perfetto se Iliad non fosse arrivato a mettere i bastoni fra le ruote proprio al colosso colorato di rosso. Il provider proveniente dalla Francia in poco tempo ha rubato moti utenti a Vodafone che però ora vuole reagire con le sue migliori promozioni: le Special Minuti.

Vodafone Special mai a prezzo così basso: è questo il momento ideale per rientrare con il gestore più forte in assoluto

Vodafone Special Minuti 50GB:

Minuti per le chiamate illimitati verso tutti i gestori in Italia e Unione Europe

50GB di connessione dati in 4.5G ogni mese

PREZZO: 6,99 euro tramite Winback

tramite Winback Per tutti i gestori virtuali, per Iliad e Kena Mobile a 7,99 euro

Vodafone Special Minuti 30 GIGA

Minuti per chiamate illimitate verso tutti i gestori in Italia e in Europa

30 Giga in 4G per la connessione web ogni mese

PREZZO: 6 euro al mese

al mese Per tutti coloro che passano da FastWeb e alcuni operatori virtuali

Vodafone Special Minuti 20GB