Iliad senza rivali: due sorprese sul sito ufficiale per i nuovi utenti

Come un fulmine a ciel sereno ormai quasi due anni fa è arrivato Iliad, gestore che ha rivoluzionato il mondo della telefonia mobile in Italia. Infatti, se tutti credevano che le grandi aziende già esistenti da diverso tempo potessero avere vita facile anche nei prossimi anni, si sbagliano di grosso. Questo nuovo gestore è stato infatti in grado di sovvertire l’ordine delle cose; con le sue offerte ha dimostrato di poter battere qualsiasi realtà, senza troppe fatiche.

In questo momento gli utenti sono oltre i 5 milioni, i quali fanno parte del mondo Iliad a tutti gli effetti grazie ad una delle promo low cost del gestore. L’obiettivo però adesso è quello di difendersi, dal momento che molte delle persone accumulate dal provider proveniente dalla Francia arrivano da gestori molto forti che cercano vendetta.

Iliad, sul sito ufficiale sono presenti altre due promozioni che difendono alla grande il gestore

Per tenere testa a realtà del calibro di Tim o magari Vodafone, Iliad ha bisogno di fare del suo meglio. In questo momento, come potete vedere dalla pubblicità in TV, la Giga 50 è ancora disponibile con i suoi 50GB, minuti illimitati, SMS illimitati e un prezzo di soli 7,99 euro al mese, ma potrebbe non bastare.

Proprio per questo sul sito ufficiale sono disponibili altre due promo, ovvero la Giga 40 e la Solo Voce. Entrambe, rispettivamente per 6,99 e 4,99 € al mese per sempre, offrono minuti ed SMS senza limiti. La prima delle due però si differenzia permettendo agli utenti di avere a disposizione anche 40 giga in 4G.