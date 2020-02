Con l’inizio di febbraio l’operatore Fastweb Mobile tende ad acquisire nuovi clienti provenienti dalla concorrenza. Per chi vuole cambiare operatore ed attivare un’offerta conveniente da un punto di vista economico, è disponibile l’offerta presente sul sito ufficiale.

Recandosi al seguente link ufficiale, i clienti possono attivare una delle migliori offerte in circolazione. Sono utilizzabili un grande numero di minuti e giga ad un prezzo inferiore ai 10 Euro al mese.

Per invogliare maggiormente i clienti ad eseguire l’acquisto, l’operatore virtuale che si appoggia alla rete Tim ha pensato di regalare il contributo di attivazione, invece previsto per la maggior parte delle iniziative della telefonia.

Minuti e giga a 9,95 Euro per tutti i nuovi clienti

L’offerta può essere richiesta dai clienti che in questo momento si trovano con qualsiasi compagnia telefonica, senza fare distinzione sulla provenienza. Sono consumabili minuti illimitati per rimanere in contatto con qualsiasi numero nazionale fisso-mobile e 30 giga di traffico dati in 4G al costo mensile di 9,95 Euro.

Coloro che richiedono l’attivazione tramite il servizio online, possono ricevere la sim gratuitamente senza pagare la spedizione e l’acquisto. Invece, gli utenti che desiderano attivare l’offerta con il servizio ‘Ti ricontattiamo noi’ o chiamando il numero 146, devono affrontare tutte le spese previste.

Quindi, una volta che il cliente decide di attivare la nuova offerta online deve far fronte ad un costo complessivo di 9,95 Euro. All’interno dell’offerta è inclusa anche l’assistenza clienti MyFastweb, insieme ai servizi di segreteria telefonica, scatto alla risposta, ti ho chiamato e controllo credito residuo e costi di uscita.

