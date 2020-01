CoopVoce: che offerte, ecco le due promo da 5 e 9 euro tutto incluso

CoopVoce è la soluzione che in molti stanno vagliando, soprattutto quando sono assaliti dalla voglia di cambiare gestore. Spesso e volentieri questo provider non veniva preso in considerazione, viste le sue offerte troppo esigue in termini di contenuti offerti mensilmente. Da diverso tempo però la strategia è mutata rigorosamente, portando il gestore di Coop a diventare uno dei migliori in assoluto in ambito virtuale con grandi mire espansionistiche per il futuro.

È infatti da registrare la voglia di CoopVoce di diventare un gestore MNO come TIM e Vodafone e pare che le pratiche siano state già avviate. Nel frattempo però l’azienda ci ha tenuto a pubblicizzare le sue nuove offerte, le quali dureranno ancora per un po’ e con prezzi spaventosi. L’obiettivo è quello di dominare la categoria senza alcun problema.

CoopVoce: due nuove offerte sono disponibili sul sito ufficiale con prezzi esageratamente bassi

CoopVoce ha scelto di lanciare proprio durante questo mese di gennaio che volge al termine, due offerte da record. Stiamo parlando della ChiamaTutti Easy e della ChiamaTutti Top 10, due soluzioni ottime per chi vuole spendere poco avendo il giusto.

La prima costa infatti solo 5 euro mensili per sempre, mentre la seconda solo 9 euro al mese per sempre. Tornando alla prima soluzione, gli utenti possono avere a disposizione il minimo indispensabile: ecco 300 minuti verso tutti, 300 SMS verso tutti e 3GB di traffico dati in 4G.

La seconda soluzione è invece molto più fornita, dal momento che offre 1000 SMS verso tutti gli utenti, minuti senza limiti per telefonare a chiunque e 10 giga di traffico dati in 4G.