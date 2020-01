CoopVoce: arrivano le due nuove ChiamaTutti con minuti, SMS e giga

CoopVoce ha tirato fuori dal cilindro promozioni straordinarie durante gli ultimi mesi, meritando dunque la fama di cui ora finalmente gode. Sono in molti gli utenti che ricordano gli inizi di questo gestore, il quale non godeva assolutamente della fiducia del pubblico e della critica.

Inizialmente infatti le sue promozioni risultavano troppo esigue in termini di contenuti, pur possedendo prezzi estremamente bassi. La strategia in seguito è però poi fortunatamente cambiata, mettendo in risalto contenuti di primo livello. In questo momento CoopVoce domina l’ambito dei gestori virtuali, dove non è difficile trovare concorrenti all’altezza. Le sue due nuove promozioni sono state in grado di rimescolare le carte in tavola e di dare ancora una volta una grande importanza a questo gestore che sembra crescere mese dopo mese.

CoopVoce: arrivano ufficialmente le due nuove ChiamaTutti Top 10 e ChiamaTutti Easy con tutto incluso a pochi euro mensili

Dopo le tante offerte lanciate nel 2019, sono arrivate le prime proposte del 2020. Queste prendono rispettivamente il nome di ChiamaTutti Top 10 e ChiamaTutti Easy, soluzioni diverse tra loro ma che fanno parte della stessa famiglia che durante questi mesi ha riscritto la storia del gestore.

La prima offre i migliori contenuti in assoluto tra le due: ecco infatti i minuti illimitati verso tutti i gestori, 1000 SMS verso tutti i gestori e 10 giga di traffico dati in 4G. Il prezzo è di soli 9 euro al mese, mentre nel secondo caso si scende con un prezzo mensile che si attesta sui 5 euro. In questo caso però i contenuti sono più esigui e offrono dunque 300 SMS, 300 minuti e 3GB di traffico dati.