Expert riparte con un volantino davvero molto interessante, nonché intriso di sconti da saper cogliere al volo per riuscire ad acquistare i migliori dispositivi in commercio, senza spendere cifre particolarmente elevate, come accade invece presso altre realtà.

Il volantino Expert attuale è attivo su tutto il territorio nazionale, nonché direttamente sul sito ufficiale dell’azienda; coloro che sceglieranno di acquistare stando comodamente seduti sul divano di casa, lo ricordiamo, saranno però costretti a pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio.

Alla base della campagna promozionale è comunque presente il finanziamento senza interessi, chiamato anche Tasso Zero, tramite il quale si potranno raggiungere grandi cifre, ottenendo in cambio un prestito da Expert da ripagare in comode rate fisse (10 o 20 che siano) addebitate in automatico direttamente sul conto corrente.

Volantino Expert: quali sono le occasioni da non lasciarsi sfuggire?

Le occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire sono diverse, partono prima di tutto con dispositivi che non rientrano in una fascia alta del mercato della telefonia mobile, infatti non superano i 400 euro come prezzo finale di vendita. Nello specifico annoveriamo Huawei P30 Lite, Oppo Reno, Galaxy A80, Galaxy A70, Galaxy A50, Galaxy A40 o similari.

Il modello maggiormente interessante, rientrante nella fascia inferiore rispetto ai suddetti, è lo Xiaomi Redmi Note 8T, da consigliare a coloro che vogliono risparmiare, senza fare troppe rinunce sulla qualità generale delle prestazioni, è acquistabile a 200 euro nella versione no brand.