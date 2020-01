Una nuova roadmap di aggiornamento per Android 10 ora prevede l’aggiornamento del Samsung Galaxy S9 One UI 2.0 a febbraio 2020. Il precedente programma di aggiornamento indicava l’arrivo di Android 10 per S9 solamente nell’aprile 2020. Ciò significa che Samsung ha deciso di rilasciare l’update due mesi prima del previsto ed è un’ottima sorpresa.

L’aggiornamento in beta è stato rilasciato solo poche settimane fa. Ciò suggeriva che una versione finale era imminente. Ora c’è la conferma che vedremo l’aggiornamento completo di Android 10 sui dispositivi Galaxy S9 in un lasso di tempo molto breve.

Samsung Galaxy S9, l’arrivo di Android 10 è imminente

Considerando che il Note 9 è già stato aggiornato ad Android 10, probabilmente molti utenti di S9 stavano esaurendo la pazienza. Tuttavia, essere in anticipo è qualcosa per cui Samsung dovrebbe essere elogiato, poiché il gigante della tecnologia sudcoreano ha davvero intensificato il lavoro negli ultimi mesi durante l’aggiornamento della sua gamma di telefoni.

La roadmap proviene dall’app Samsung Members ma, con il programma Android 10 beta per il Galaxy S9 giunto al suo terzo mese, non siamo sicuri del prossimo passo di Samsung. Naturalmente, One UI 2.0 non fornisce necessariamente un aggiornamento più completo rispetto alle recenti versioni di Android sui telefoni Samsung.

Se arriverà l’update per il tuo Galaxy S9, otterrai alcuni miglioramenti e nuovi gesti di Android 10, insieme ad alcune modifiche meno importanti. Nonostante questo non sia un aggiornamento importante, è comprensibile che le persone non vedano l’ora di ottenere Android 10 sui loro dispositivi. Non vediamo l’ora di scoprire come si comporterà il sistema aggiornato sul device Samsung.