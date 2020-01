I top di gamma del 2019 di Samsung sono da poco stati aggiornati all’ultima versione di Android. Anche gli entry-level della serie Galaxy M lo sono. A seguire è toccato al Galaxy Note 9, sempre top di gamma, ma del 2018. Il prossimo passo potrebbe essere l’altra serie ammiraglia di due anni fa, i Galaxy S9. A suggerire l’arrivo proprio di Android 10 sui diversi modelli della serie ci ha pensato la certificazione di Wi-Fi Alliance.

Purtroppo, come sempre in questi casi, non si tratta di una vera e propria conferma, ma è un buon indizio. Sicuramente non significa che ci sarà un arrivo immediato tutto in una volta, ma più un rilascio graduale di beta come negli altri casi. Le versioni beta di Android 10, se mai verranno rilasciate, saranno pensate per i membri del programma dedicato di Samsung che si sono iscritti tramite l’app.

Samsung Galaxy S9 e Android 10

Cosa c’è da aspettarsi da questo aggiornamento? Sicuramente non solo l’arrivo dell’ultima build del sistema operativo di Google, ma anche dell’interfaccia personalizzata One UI 2.0. Per quando riguarda le novità più concrete, come funzionalità o migliorie di altre funzioni già presenti, non si sa quali potrebbe arrivare e quali no. Si tratta pur sempre di top di gamma attrezzati con il meglio che c’era a disposizione nella prima parte del 2018.

Tutto ciò che è stato aggiunto di nuovo su Android 10 è facilmente supportato dai modelli della serie Galaxy S9. Se si è curiosi di cosa potrebbe arrivare, basterebbe guardare le novità sbarcate sul Galaxy Note 9 con l’ultima patch rilasciata da Samsung.