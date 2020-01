L’informazione è sempre più 2.0 ad oggi, e restare aggiornati su ciò che avviene in tutto il pianeta è fondamentale. In pochi istanti si può conoscer cosa è accaduto dalla parte opposta del mondo. Pensiamo agli incidenti che stanno avvenendo in Australia, per esempio. Basta digitare la parola “Australia” su Google per far apparire migliaia di articoli in real time e scoprire ogni dettaglio.

L’azienda americana sa quanto sia importante la condivisione delle notizie, pertanto ha lanciato due servizi: News e Trends, necessari per monitorare tutto ciò che si vuole, H24 e 7 giorni su 7. Per chi non lo sapesse, esistono anche le relative applicazioni per smartphone.