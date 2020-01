I call center di Tim, Vodafone, Wind e 3 Italia continuano ad essere segnalati per via delle innumerevoli truffe telefoniche che ogni giorni diversi operatori telefonici decidono di ideare per ingannare i loro clienti e concludere un contratto telefonico.

Purtroppo, ad oggi, alcuni operatori telefonici hanno ideato un metodo piuttosto subdolo con il quale riescono a concludere un contratto telefonico nonostante il palese rifiuto del cliente. Eccovi svelati tutti i dettagli nel paragrafo successivo.

Call center: una nuova truffa colpisce tantissimi italiani

Diversi operatori telefonici sono riusciti ad ingannare i loro clienti tramite un nuovo metodo. Secondo le segnalazioni ricevute dalle vittime truffate, gli operatori telefonici si presentano disponibili senza proporre immediatamente la loro proposta telefonica imperdibile.

L’inizio della chiamata, infatti, è caratterizzata con una serie di domande quasi personali come per esempio: Sto parlando con il signor Luigi Bianchi? Lei vive in Lombardia? Insomma, delle domande quasi amichevoli che inizialmente fanno pensare ad un operatore telefonico gentile e cordiale.

Purtroppo, però, la truffa ha inizio proprio con quelle domande che apparentemente sembrano innocue. Gli operatori telefonici, infatti, hanno lo scopo di registrare le risposte dei loro clienti nella speranza di ricevere delle parole come: si e/o no.

Registrandole, infatti, gli operatori telefonici possono procedere ugualmente lo stesso con la stipulazione del contratto telefonico anche se il cliente ha deciso di rifiutare la proposta telefonica.

Si consiglia, infatti, di non sottovalutare mai questo tipo di chiamate dato che non si conosce la persona dall’altra parte della cornetta e le sue intenzioni. Una semplice chiamata potrebbe trattarsi di una truffa telefonica.