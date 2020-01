Un team di ricercatori di CyberNews ha scoperto che 30 applicazioni fraudolente per smartphone e tablet Android, incriminate per aver raccolto e venduto i dati degli utenti a loro insaputa, nonché per l’aver mostrato annunci pubblicitari che spesso e volentieri reindirizzavano l’utente su siti Web di phishing.

30 app per modificare selfie rubano i dati degli utenti

Sono trenta le applicazioni Beauty Camera incriminate, app che permettono di modificare i propri selfie applicando diversi filtri bellezza (sbiancamento dei denti, snellimento del volto, assottigliamento del naso, ecc) e che hanno registrato un totale di 1,4 miliardi di installazioni.

I ricercatori di CyberNews hanno scoperto che queste applicazioni richiedono una serie di autorizzazioni potenzialmente pericolose e soprattutto non necessarie per il funzionamento dell’app, come l’accesso al microfono dello smartphone, alla posizione GPS, all’elenco contatti e la lettura dei file memorizzati sul dispositivo. In altri casi, nonostante fosse stato impedito l’accesso alla fotocamera, le applicazioni sono state comunque in grado di accedervi ad insaputa dell’utente.

Gli esperti hanno già contattato Google per metterla al corrente di tutto ciò, e attendono adesso una risposta. Intanto, consigliamo di disinstallare queste applicazioni: