La storia si ripete: molte applicazioni giunte sullo Store di Google nascondo virus in grado di visualizzare fastidiosi annunci pubblicitari e provocare un consumo eccessivo della batteria dello smartphone. Questa volta, a scoprire le app infette sono stati i ricercatori di BitDefender. Sono ben diciassette le app incriminate, che hanno raccolto un totale di oltre cinquecentomila installazioni.

Stando a quanto si legge nel Report pubblicato da BitDefender, queste app mostrerebbero gli annunci pubblicitari a partire da quattro ore dopo l’avvenuta installazione (non solo mentre le si utilizzano, ma anche quando le app non vengono eseguite) per poi suddividere il loro codice in più risorse e nascondere la loro presenza sullo smartphone.

17 app per Android rimosse dallo Store di Google

I ricercatori di BitDefender, comunque, hanno riferito di aver già informato Google e che quest’ultimo avrebbe già provveduto a rimuovere gran parte delle app incriminate. Intanto, vi lasciamo alla lista delle diciassette app adware.