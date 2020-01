In un nostro precedente articolo abbiamo confrontato due smartphone molto apprezzati dagli utenti, ovvero il Huawei P30 Pro e l’ultimo Xiaomi Mi Note 10. Quest’oggi, però, andremo a confrontare l’ultimo device di casa Xiaomi con uno smartphone anch’esso molto apprezzato e conosciuto, ovvero il OnePlus 7T Pro.

Design e Display

Questi device seguono due tendenze leggermente differenti dal punto di vista estetico. Il Mi Note 10 ha infatti un display SuperAMOLED da 6.47 pollici in FullHD+ con un notch a goccia e leggermente curvato ai bordi. Il OnePlus 7T Pro, dal canto suo, ha anch’esso i bordi leggermente curvi ma ha un display Fluid AMOLED da 6.67 pollici in QHD+ a tutto schermo e con un refresh rate di 90Hz. Entrambi integrano poi all’interno del pannello un sensore biometrico per lo sblocco. Posteriormente, troviamo su entrambi i sensori fotografici posti verticalmente sulla scocca, ma sul device di Xiaomi i sensori sono collocati sul lato sinistro mentre sul device di OnePlus i sensori sono collocati al centro della backcover.

Comparto fotografico

Il comparto fotografico è una delle maggiori differenze di questi dispositivi. Xiaomi Mi Note 10 dispone di una penta camera composta da un sensore fotografico da 108 megapixel, uno zoom 2x e uno zoom 5x, un sensore macro da 2 megapixel e un sensore grandangolare da 20 megapixel. OnePlus 7T Pro, invece, dispone di una tripla fotocamera con un sensore principale da 48 megapixel, un grandangolo da 16 megapixel e uno zoom 3x da 8 megapixel. Differenti anche le fotocamere anteriori: abbiamo 32 megapixel per Xiaomi e 16 megapixel per OnePlus.

Prestazioni e batteria

Anche i processori sono differenti tra i due device. Il Mi Note 10 di Xiaomi è alimentato dal SoC Snapdragon 765G di Qualcomm, mentre il OnePlus 7T Pro è alimentato dal SoC Snapdragon 855+ di Qualcomm. La memoria disponibile è da 8/256 GB per il device di Xiaomi ed è invece da 8/256 GB oppure 12/256 GB per il device di OnePlus. Per quanto riguarda l’autonomia, abbiamo una batteria da 5260 mAh con ricarica rapida da 30W sul Mi Note 10 e una batteria da 4085 mAh con ricarica rapida da 30W. In entrambi i casi è assente il supporto alla ricarica wireless.

Prezzo

Dal punto di vista del prezzo, infine, troviamo ancora una volta delle differenze tra i due. Xiaomi Mi Note 10 è infatti venduto ad un prezzo di listino di 599,90€, mentre il OnePlus 7T Pro è venduto ad un prezzo di listino di 759€.