Dopo appena una settimana online, la nuova serie targata Netflix ha già raccolto moltissimi consensi dagli oltre 73.000 voti positivi piovuti nella sezione dedicata del sito IMDb, in questi giorni.

Si tratta di The Witcher, che narra la storia di un cacciatore di mostri, Geralt di Rivia, indotto a compiere un viaggio con l’insolita compagnia di due donne, una strega e una giovane principessa.

C’è chi, appena dopo una puntata, la acclama come serie rivelazione dell’anno, nonché serie migliore presente attualmente nell’offerta della piattaforma streaming.

La trasposizione televisiva prende le mosse dall’omonima saga, da cui ha tratto ispirazione il decisamente più inflazionato videogame, che ha riscosso notevole successo.

The Witcher acclamato dal pubblico, dopo una settimana è già un successo

Certo, è prematuro etichettare una serie come destinata agli annali in stile Game of Thrones (prendendo in considerazione un’analogia per genere), eppure i series addicted hanno già potuto esprimersi sulla bontà della sceneggiatura, della fotografia e sulla pertinenza degli attori scelti per i ruoli.

Nonostante in molti avessero palesato delle rimostranze dopo i primi scatti rubati dal set, gli stessi si sono dovuto ricredere non appena hanno visto un magistrale Henry Cavill vestire i panni del protagonista.

The Witcher in una sola settimana ha scavalcato tutte le altre serie nella classifica del sito IMDb, superando in un sol colpo, con il mirabile punteggio di 8.8, altre serie del calibro di Daredevil, avente punteggio di 8.6 insieme a Dark e Bojack Horseman, The Punisher, fermo a 8.5 dopo la cancellazione che lo ha visto protagonista e Atypical con 8.3.