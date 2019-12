Il volantino Expert integra al proprio interno un SottoCosto davvero da paura, una campagna promozionale con la quale il consumatore ha la possibilità di mettere le mani su prezzi bassissimi, senza dover necessariamente rinunciare alla qualità generale del prodotto acquistato.

Essendo a tutti gli effetti un SottoCosto, è bene ricordare che le scorte disponibili effettivamente in negozio sono veramente limitate, per questo motivo affrettate la scelta e recatevi nel punto vendita il prima possibile per completare l’acquisto (sebbene comunque la campagna promozionale sia attiva fino al 23 dicembre).

Volantino Expert: risparmiare non è mai stato così facile

Risparmiare non è mai stato così facile, il volantino Expert integra prima di tutto alcuni ottimi prezzi su dispositivi appartenenti alla fascia medio-bassa del mercato, partendo prima di tutto da Xiaomi Redmi Note 8T a soli 199 euro, ma anche passando per il top di gamma dello stesso brand, lo Xiaomi Mi 9 in vendita alla cifra di 399 euro.

Nell’eventualità in cui foste attratti dal brand Oppo, il consiglio è di acquistare uno dei modelli di fascia medio- bassa, come Reno A5 2020 a 159 euro o Reno A9 2020 a 199 euro, per poi puntare direttamente su top di gamma come il Reno 2 a 499 euro.

Molto interessanti anche le proposte relative al mondo degli smartwatch, in particolar modo Galaxy Watch Active 2 a 319 euro o Galaxy Fit E a 29,99 euro. Per tutti gli altri sconti del volantino Expert, ecco le pagine della campagna promozionale.