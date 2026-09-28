YouTube cambia i commenti: GIF e voce dalla TV

I commenti di YouTube stanno per cambiare faccia, e non era esattamente una novità attesa da ieri. Per anni la piattaforma ha lasciato quella sezione praticamente identica a sé stessa, mentre i video salivano di qualità, arrivavano il 4K e i montaggi da studio televisivo. Sotto, però, restava sempre lo stesso rettangolo bianco dove scrivere due righe. Al Made On YouTube l’azienda ha annunciato un pacchetto di aggiornamenti che tocca proprio quella parte, insieme a nuovi strumenti pensati per far guadagnare i creator grazie ai fan più affezionati.

La novità più immediata riguarda le GIF, che finalmente si potranno usare nei commenti. Le stesse GIF che il resto di Internet sfrutta da una quindicina d’anni per esprimere sarcasmo, sorpresa o imbarazzo senza digitare una parola. Un ritardo evidente, se si guarda cosa fanno gli altri. TikTok ha appena introdotto le risposte vocali ai video e la possibilità di inserire nei commenti sondaggi, caroselli di foto e Live Photo. Spotify, che fino a poco tempo fa era semplicemente la piattaforma della musica, permette a chi pubblica podcast video di lanciare sondaggi e sessioni di domande e risposte. Con le GIF, insomma, YouTube recupera terreno e basta.

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La seconda novità è decisamente più intelligente. Da ora sarà possibile lasciare un commento anche guardando YouTube in TV, usando la voce. Chiunque ci abbia provato con il telecomando sa bene di cosa si parla, la tastiera virtuale sullo schermo, il cursore che salta da una lettera all’altra, dieci secondi buoni per comporre una singola “L”. La soluzione scelta è quella vocale, si parla e il commento compare. L’azienda stessa ha fatto notare, con una punta di autoironia, che nessuno dovrà più scrivere LOL muovendosi con le frecce direzionali. Dietro la battuta c’è un’ammissione precisa, il televisore è ormai uno degli schermi principali per la piattaforma e chi guarda dal divano non poteva più restare tagliato fuori.

Più sfumata invece la questione della moderazione dei commenti. YouTube sta testando uno strumento capace di adattarsi alle esigenze del singolo creator, perché il filtro attuale funziona un po’ come un vestito taglia unica, accettabile per molti e perfetto per nessuno. Il nodo si sente soprattutto durante le dirette, dove i messaggi scorrono senza sosta e arginare spam, insulti e provocatori richiede una capacità di attenzione fuori dal comune. La stessa azienda parla però di un esperimento e non ha spiegato come funzioni sul piano tecnico, quindi al momento si sa che esiste e poco altro.

Abbonamenti, community riservate e la nuova moneta virtuale

Il cuore economico della faccenda sta altrove. La pubblicità non è più l’unico canale di guadagno per chi produce contenuti, e gli abbonamenti ai canali si allargano con le community riservate ai membri paganti. Spazi chiusi dove i fan più fedeli possono pubblicare post e aprire discussioni tra loro, una specie di area privé mentre fuori resta la folla dei commenti pubblici. Per aiutare gli spettatori a trovare quella giusta, tutte queste community verranno raccolte insieme agli altri abbonamenti in una pagina dedicata, costruita per far scoprire i gruppi più vicini agli interessi di ciascuno.

Poi c’è Hype, la funzione che consente ai fan di raccomandare i video dei creator più piccoli e di scalare le classifiche dei sostenitori. Finora la spinta era gratuita ma limitata a tre volte a settimana. Con Hype with Jewels quel tetto si supera pagando, acquistando i Jewels, una moneta virtuale che permette di continuare a sostenere senza limiti. L’obiettivo dichiarato è dare visibilità agli emergenti, anche se il rischio è che il peso del portafoglio conti quanto il merito. Chi paga ottiene comunque un riconoscimento, il proprio nome utente viene aggiunto in modo permanente alla descrizione del video. I numeri raccontano che la formula funziona, gli spettatori hanno già fatto hype a oltre 75 milioni di video diversi, per più di un miliardo di volte complessive.

In arrivo anche un’evoluzione dei messaggi diretti, che oggi servono soprattutto a condividere video con amici e parenti. Nei prossimi mesi arriveranno le chat di gruppo, dentro le quali si potranno registrare e inviare video brevi e spontanei, senza montaggio né filtri. Accanto a tutto questo, un pacchetto di strumenti per i creator che comprende test A/B, doppiaggio in diretta e montaggio assistito dall’intelligenza artificiale.

Fonte: TecnoAndroid