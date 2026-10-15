Xiaomi Mijia Twin Tub 1KG, la mini lavatrice con due vasche

Xiaomi ha deciso di portare ancora più avanti i suoi esperimenti con le lavatrici multivasca, e questa volta lo fa con un formato davvero ridotto. In Cina sono partiti i preordini della nuova Mijia Washing Machine Health Wash Twin Tub 1KG, una mini lavatrice dotata di due cestelli completamente separati e pensata per piccoli carichi, biancheria intima e capi delicati.

Non si tratta di un elettrodomestico nato per prendere il posto di quello che già si trova in casa. L’idea di fondo è un’altra, più mirata e per certi versi molto concreta. Con questa mini lavatrice Xiaomi prova a rispondere a un’esigenza che riguarda parecchie famiglie, cioè la necessità di non lavare insieme indumenti che di solito si preferisce tenere ben distinti.

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Due vasche indipendenti per tenere separati i capi

La capacità complessiva si ferma ad appena 1 kg, che però viene suddivisa in due vasche da 0,5 kg ciascuna. Numeri simili fanno capire subito che questa lavatrice multivasca non è stata progettata per gestire grandi quantità di vestiti in un colpo solo. Il suo compito è piuttosto quello di separare categorie di capi che normalmente non si mettono volentieri nello stesso cestello, come ad esempio gli indumenti per bambini e la biancheria intima.

Proprio per questo anche il circuito dell’acqua è stato studiato di conseguenza. I due cestelli dispongono di sistemi di ingresso e scarico indipendenti e le tubazioni restano separate lungo tutto il percorso, così da evitare che una vasca entri in contatto con l’altra. Secondo quanto dichiarato dall’azienda, l’apparecchio ha inoltre ottenuto una certificazione dedicata al lavaggio dei capi per mamme e bambini, un dettaglio che chiarisce bene a quale tipo di utilizzo punta il prodotto.

Ingombro minimo, tanti programmi e integrazione con la casa smart

Le dimensioni rappresentano uno degli aspetti più particolari di questa piccola novità per la casa firmata Xiaomi. La superficie occupata dalla Mijia Washing Machine Health Wash Twin Tub 1KG è inferiore a 0,2 metri quadrati, uno spazio così contenuto da permettere di sistemarla tranquillamente sul piano del bagno. Dove l’installazione lo consente, la lavatrice compatta può anche trovare posto sopra un modello tradizionale a carica frontale, sfruttando un’area che spesso resta inutilizzata.

Sul fronte della sicurezza non mancano alcune attenzioni pensate per l’uso quotidiano. È presente un coperchio a doppio strato progettato per ridurre il rischio di scottature, insieme a piedini antiscivolo che aiutano a mantenere stabile l’apparecchio. Nonostante l’ingombro ridotto, l’azienda cinese è riuscita a inserire ben 23 programmi di lavaggio e trattamento, una dotazione piuttosto ricca per un dispositivo dedicato a capi delicati e piccoli carichi.

C’è poi il capitolo della domotica, che per Xiaomi rappresenta ormai un elemento centrale di quasi tutti i prodotti per la casa. La nuova lavatrice entra infatti nell’ecosistema Xiaomi HyperConnect e può quindi partecipare alle automazioni della casa intelligente insieme agli altri dispositivi compatibili. Tra gli esempi indicati dall’azienda c’è l’abbassamento automatico di uno stendibiancheria smart nel momento in cui il ciclo di lavaggio arriva al termine.

Fonte: TecnoAndroid