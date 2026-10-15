Liposurfomi: le escrescenze anomale sulla pancia dei surfisti

Negli Stati Uniti alcuni medici hanno descritto una particolarità osservata nei surfisti: delle escrescenze anomale sulla pancia a cui è stato dato un nome destinato a restare impresso, cioè liposurfomas. La segnalazione nasce dall’ambiente clinico e porta con sé anche un’indicazione molto concreta per chi lavora in corsia o in ambulatorio. Gli stessi specialisti che hanno messo nero su bianco il fenomeno invitano infatti gli altri medici a prestare attenzione a queste formazioni. L’obiettivo è che chi visita un paziente appassionato di tavola e onde sappia riconoscerle senza farsi cogliere impreparato.

Un nome che dice già parecchio

Il termine liposurfoma non è stato scelto a caso. Basta leggerlo per cogliere il collegamento diretto con il surf, lo sport praticato dalle persone in cui queste crescite sono state notate. La seconda metà della parola richiama invece il vocabolario della medicina, quello con cui di solito si indicano le formazioni che compaiono sul corpo.

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È una scelta che rende l’idea in modo immediato. Chi sente parlare di liposurfomi capisce subito che si tratta di qualcosa che ha a che fare con il corpo e con l’attività in acqua, e soprattutto capisce che riguarda una categoria precisa di persone: i surfisti americani. La zona interessata è altrettanto specifica, perché le escrescenze descritte si trovano sull’addome.

Dare un nome a un fenomeno non è un dettaglio da poco in ambito sanitario. Un’etichetta chiara aiuta i professionisti a parlarne, a confrontarsi e a riconoscere più facilmente un quadro quando lo incontrano di nuovo. Ed è proprio su questo punto che si concentra il messaggio arrivato dagli Stati Uniti.

L’invito rivolto agli altri clinici

Il cuore della segnalazione sta nell’appello ai colleghi. I medici che hanno battezzato queste formazioni chiedono agli altri clinici di essere vigili, di tenere a mente l’esistenza dei liposurfomi e di considerarli quando si trovano davanti a un paziente con crescite anomale sul ventre che pratica surf.

Si tratta di un invito alla consapevolezza più che di un allarme. Le escrescenze vengono descritte come anomale, quindi diverse da ciò che ci si aspetterebbe normalmente, e proprio per questo meritano uno sguardo attento da parte di chi visita. Conoscere in anticipo un fenomeno del genere permette di non scambiarlo per qualcos’altro e di collegarlo subito all’attività sportiva del paziente. Il richiamo riguarda quindi l’intera comunità medica, in particolare chi segue persone che passano molto tempo sulla tavola. Per i surfisti statunitensi la novità è che queste formazioni sulla pancia hanno ora un nome preciso, e i medici che lo hanno coniato raccomandano ai colleghi di stare all’erta per individuarle.

Fonte: TecnoAndroid