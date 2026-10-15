Samsung Health: con Scan Meal le calorie si leggono da una foto

Samsung Health si prepara a cambiare volto con un aggiornamento piuttosto ricco, che porta con sé novità sul fronte del sonno, della corsa e soprattutto dell’alimentazione. La funzione che attira più attenzione si chiama Scan Meal e permette di scattare una foto al proprio piatto per ottenere una scomposizione di ingredienti, calorie e valori nutrizionali. Accanto a questa arrivano un accesso semplificato allo Sleep Coaching e un nuovo grafico pensato per leggere i dati in un colpo d’occhio.

Sleep Coaching più accessibile e un grafico a pentagono

Monitorare il sonno serve a poco se poi nessuno spiega come migliorarlo. È proprio qui che entra in gioco lo Sleep Coaching di Samsung, pensato per favorire un riposo di qualità aiutando gli utenti a integrare obiettivi personali e dati raccolti nelle abitudini quotidiane. Con l’aggiornamento il percorso diventa molto più semplice da avviare, perché ora bastano tre giorni di dati registrati nelle ultime due settimane. In precedenza il requisito era decisamente più severo, visto che servivano sette giorni nell’arco di un mese.

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Raccogliere informazioni però non basta, bisogna anche riuscire a interpretarle senza perdersi tra le cifre. Per questo debutta il nuovo grafico Sleep Balance a forma di pentagono, che riunisce cinque indicatori chiave del sonno: durata, regolarità, tempo trascorso svegli durante la notte, soddisfazione percepita ed Energy Score. Tutto resta visibile in un’unica schermata, una soluzione comoda per chi non ha tempo di spulciare ogni singolo valore.

Running Coach si evolve e arriva l’integrazione con Strava

Running Coach era già uno strumento solido, capace di offrire analisi approfondite quando servivano. Samsung ha deciso comunque di alzare l’asticella con l’obiettivo di garantire un’esperienza di allenamento più dinamica e connessa. Il cambiamento più evidente riguarda i livelli di allenamento, che passano da 10 a 12 e offrono così una progressione più articolata.

Migliora anche il supporto ai corridori più esperti, un dettaglio non da poco considerando che con il tempo i progressi arrivano per tutti e le esigenze cambiano. Chi utilizza Strava potrà importare i propri dati direttamente nell’app di Samsung, mentre chi ama celebrare i propri traguardi avrà la possibilità di esportarli e condividerli su diverse piattaforme social.

Scan Meal, il diario alimentare diventa una foto

Negli Stati Uniti Scan Meal arriverà per ora soltanto in versione beta, ma si tratta di una funzione che gli utenti chiedevano da parecchio tempo. Il meccanismo è immediato. Si fotografa il pasto e l’app restituisce informazioni nutrizionali dettagliate, l’elenco degli ingredienti e la ripartizione delle calorie, con l’idea di accompagnare scelte alimentari più consapevoli.

In pratica sparisce la noiosa trascrizione manuale di ogni alimento nelle app di monitoraggio calorico, perché a fare il lavoro ci pensa direttamente Samsung Health. Naturalmente è sensato verificare l’attendibilità dei valori ottenuti, dato che difficilmente una stima automatica potrà eguagliare la precisione di pesate e registrazioni fatte a mano.

Un altro elemento interessante della nuova funzione è il Diet Score, un punteggio legato alla dieta suddiviso in quattro fasce che vanno da “da migliorare” a “discreto”, passando per “buono” fino a “eccellente”. L’alimentazione è spesso l’aspetto più trascurato quando si parla di tracciamento automatico della salute, e sul mercato esistono già alcune app con strumenti simili.

Samsung ha avviato la distribuzione di tutte queste novità nell’app Samsung Health, quindi conviene controllare la disponibilità degli aggiornamenti sul proprio dispositivo.

Fonte: TecnoAndroid