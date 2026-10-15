FRITZ!OS 8.50 arriva con filtro DNS e Smart Check: cosa cambia

È iniziata la distribuzione di FRITZ!OS 8.50, la nuova versione del sistema operativo che FRITZ! dedica ai propri dispositivi di rete, e il pacchetto di novità è piuttosto ricco. Si parla di sicurezza della navigazione, connessione più stabile e una gestione della rete domestica pensata soprattutto per chi lavora da casa, gioca online o riempie l’appartamento di dispositivi intelligenti. Il primo a ricevere l’aggiornamento è FRITZ!Box 7690, poi nelle settimane successive toccherà gradualmente agli altri modelli FRITZ!Box e FRITZ!Repeater compatibili. Non tutte le funzioni arriveranno ovunque però, perché alcune saranno riservate solo a modelli selezionati.

Chi ha attivato gli aggiornamenti automatici non dovrà fare nulla, la nuova versione arriverà da sola. In alternativa basta entrare nell’interfaccia di amministrazione del router all’indirizzo fritz.box e avviare manualmente l’aggiornamento, se già disponibile.

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Filtro DNS e Smart Check per tenere sotto controllo la rete

Tra le novità più interessanti di FRITZ!OS 8.50 c’è il nuovo filtro DNS. In pratica FRITZ!Box 7690 può impedire ai dispositivi collegati di raggiungere determinati domini, bloccando in automatico le richieste verso gli indirizzi inseriti negli elenchi configurati. Il router supporta i formati più diffusi per importare le liste di domini indesiderati, quindi è possibile sfruttare anche le raccolte pubbliche nate proprio per questo scopo. Così si tagliano fuori pubblicità invasiva, tracker, malware, tentativi di phishing e infrastrutture usate dalle botnet. Il bello è che il controllo avviene a livello di rete, senza dover per forza installare qualcosa su ogni smartphone o computer. Con il tempo la funzione verrà estesa ad altri FRITZ!Box selezionati.

Debutta anche Smart Check, uno strumento diagnostico integrato in MyFRITZ!App. Già dalla schermata iniziale dell’app compare lo stato generale del router, con una panoramica immediata di eventuali problemi. L’analisi abbraccia connessione Internet, telefonia, WiFi, rete LAN, periferiche USB, dispositivi della casa intelligente e impostazioni di sicurezza. E non si limita a segnalare le anomalie, suggerisce anche come intervenire. Può avvisare per esempio che manca il collegamento Mesh con un ripetitore oppure indicare come bloccare le chiamate verso numeri a pagamento. Toccando la voce Smart Check si passa poi ai dettagli, senza dover girare tra le varie sezioni dell’interfaccia di amministrazione.

Prioritizzazione automatica e FRITZ! Failsafe sui modelli 4G e 5G

Sul fronte del traffico dati il nuovo firmware fa un passo avanti. Oltre alla possibilità già presente di dare priorità a certi dispositivi, adesso il sistema riconosce da solo alcune applicazioni che lavorano in tempo reale, come videogiochi online e piattaforme per videoconferenze, assegnando loro la precedenza rispetto al resto. L’idea è ridurre le interferenze quando più persone usano la connessione insieme tra streaming e servizi cloud. Quando la prioritizzazione entra in azione, l’informazione compare direttamente nell’interfaccia del dispositivo interessato e i dati restano consultabili per le 24 ore successive. Anche qui la distribuzione sarà progressiva su una selezione di modelli.

Cresce poi FRITZ! Failsafe, la tecnologia che mantiene viva la connessione quando la linea principale fa i capricci. Ora arriva anche sui FRITZ!Box per reti mobili 4G e 5G, che possono usare una porta LAN per collegarsi a una linea fissa, per esempio tramite un terminale ONT della fibra ottica. Se la connessione cablata cade, il router passa in automatico alla rete mobile e i dispositivi di casa restano online.

FRITZ!Fon più semplice e nuove automazioni per la casa intelligente

Per la telefonia arriva una modalità semplificata per FRITZ!Fon, che riduce i menu alle sole opzioni essenziali. I tasti funzione diventano scorciatoie a cui associare un numero o una funzione specifica. C’è anche la funzione SOS, che permette di salvare fino a quattro contatti di emergenza da chiamare automaticamente secondo una sequenza prestabilita, con intervalli tra i tentativi personalizzabili.

Infine la smart home. Le prese FRITZ!Smart Energy 200 e 210, insieme al futuro modello da interni FRITZ!Smart Energy 201, potranno spegnersi da sole quando la corrente supera una certa soglia per un intervallo di tempo configurato. Diventa più semplice anche creare routine preimpostate come Uscire di casa, Rientrare a casa e Vacanze, collegabili alle zone geografiche definite in FRITZ!App Smart Home per attivarsi in base alla posizione. Con un aggiornamento successivo si potranno combinare più condizioni nella stessa automazione, per esempio facendo partire una routine solo quando tutti gli abitanti hanno lasciato la casa.

Fonte: TecnoAndroid