Sony ECM-W5, microfoni wireless con 32 bit float per sfidare DJI

Sony ha presentato ECM-W5, un nuovo kit di microfoni wireless che punta dritto al terreno dove finora DJI ha fatto la parte del leone. L’idea è offrire la stessa semplicità d’uso dei microfoni senza fili economici del marchio cinese, ma a un prezzo decisamente più alto: circa 370 euro. Nella confezione ci sono due trasmettitori e un ricevitore, con il supporto alla registrazione 32 bit float come asso nella manica. Il sistema registra audio a 96 kHz e può lavorare fino a 500 metri di distanza, a patto che tra trasmettitore e ricevitore non ci siano ostacoli. Il ricevitore poi può registrare direttamente su una fotocamera Sony oppure su altri dispositivi collegati tramite USB-C.

Pensato per le fotocamere Alpha, ma non solo

Il contesto in cui ECM-W5 dà il meglio è quello delle fotocamere Sony Alpha. Qui il ricevitore si aggancia alla Multi Interface Shoe, che in pratica è la versione moderna della classica slitta a contatto firmata Sony, e attraverso quel collegamento riceve alimentazione e trasferisce i dati. Il kit base include un solo ricevitore rettangolare e due trasmettitori. Chi però ha bisogno di più voci contemporaneamente può acquistare a parte altri trasmettitori, venduti a circa 110 euro ciascuno, e arrivare così a registrare fino a quattro tracce insieme.

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Ogni trasmettitore integra 64 GB di memoria interna, una dotazione che si presta benissimo a fare da copia di sicurezza nel caso qualcosa vada storto durante le riprese. Ed è proprio questa memoria a rendere possibile la registrazione 32 bit float, una tecnologia che permette di catturare sia i suoni più sommessi sia quelli più forti senza dover intervenire manualmente sul guadagno. Per chi lavora sul campo, magari da solo, significa un pensiero in meno.

Rispetto agli ultimi microfoni DJI, la proposta Sony ha un vantaggio concreto: supporta microfoni lavalier esterni o altri modelli da collegare, una caratteristica che molti professionisti del broadcast considerano irrinunciabile. I trasmettitori offrono 11 ore di autonomia e arrivano con un supporto magnetico sul retro, così da poterli fissare facilmente a una camicia. Senza una fotocamera Sony a disposizione, il ricevitore non resta inutilizzato, perché include un adattatore USB-C per collegarlo a uno smartphone o a un PC. Mentre si regolano i parametri dal touchscreen del ricevitore, inoltre, è possibile ascoltare la riproduzione in modalità wireless tramite Bluetooth LE con un paio di cuffie Sony.

Il confronto con DJI e la disponibilità

Il nodo, inevitabilmente, è il prezzo. Accanto a DJI Mic 3, che costa circa 240 euro, o al più accessibile DJI Mic Mini, proposto a circa 90 euro, ECM-W5 fatica a sembrare un’alternativa davvero convincente per tutti. Il discorso cambia per chi vuole sfruttarlo proprio con le fotocamere della casa giapponese, dove l’integrazione è il suo vero punto di forza. Chi è disposto a spendere quella cifra trova comunque nella registrazione 32 bit float uno strumento capace di semplificare parecchio il lavoro di postproduzione.

Il kit ECM-W5 è già disponibile in preordine al prezzo di circa 370 euro, con le spedizioni previste a novembre. Per chi pensa di ampliare la propria configurazione è possibile prenotare anche i singoli componenti: il ricevitore ECM-W5R a circa 175 euro e il trasmettitore ECM-W5T a circa 110 euro.

Fonte: TecnoAndroid