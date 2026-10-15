Google Home e Nest Audio, firmware in test per audio e WiFi

Google sta lavorando a un nuovo aggiornamento firmware pensato per alcuni dei suoi smart speaker più datati, quelli che molti hanno ancora sparsi tra cucina, salotto e camera da letto. Il pacchetto, al momento in fase di test, porta il numero di versione 3.79.550760 e riguarda quattro modelli ben precisi: il Google Home originale, Google Home Mini, Nest Mini e Nest Audio. Le novità toccano più fronti contemporaneamente, dallo streaming audio alla connettività WiFi passando per Google Assistant e per la gestione della casa connessa.

È un segnale che arriva in un momento in cui l’attenzione dell’azienda sembrava concentrata altrove. Questi dispositivi hanno ormai qualche anno sulle spalle ma continuano a far parte della quotidianità di tantissime famiglie, ed è proprio su di loro che Google ha deciso di rimettere le mani con un intervento dedicato.

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Cosa cambia per Google Home, Nest Mini e Nest Audio

Il cuore del nuovo firmware ruota attorno a tre aree. La prima è quella del suono, con miglioramenti allo streaming audio che interessano chi usa questi altoparlanti soprattutto per ascoltare musica, podcast o radio. La seconda riguarda la connettività WiFi, un aspetto che spesso passa in secondo piano finché qualcosa non smette di funzionare come dovrebbe. Una connessione più solida significa in pratica meno interruzioni e risposte più regolari quando si impartisce un comando a voce.

La terza area è quella dei controlli smart home, cioè la possibilità di gestire luci, prese e altri accessori compatibili direttamente dallo speaker. Anche Google Assistant rientra tra le componenti coinvolte dall’aggiornamento, segno che il lavoro non si limita alla parte hardware ma tocca pure l’esperienza d’uso quotidiana.

Per ora non ci sono dettagli più specifici su come si tradurranno concretamente questi interventi nei singoli modelli. Quello che emerge con chiarezza è la lista dei dispositivi interessati e il fatto che la versione 3.79.550760 sia ancora in fase di sperimentazione, quindi non ancora distribuita a tutti gli utenti di Google Home Mini, Nest Mini e degli altri speaker citati.

L’aggiornamento di ottobre e il ruolo di Gemini for Home

Accanto al firmware per gli altoparlanti c’è poi un secondo intervento, separato dal primo ma legato allo stesso ecosistema. Si tratta dell’aggiornamento di ottobre dedicato all’app Google Home, che porta con sé una serie di ritocchi distribuiti su più funzioni.

Il protagonista in questo caso è Gemini for Home, che riceve miglioramenti nella gestione delle conversazioni. A questo si aggiungono affinamenti ai comandi vocali e alle risposte relative al meteo, una delle richieste più frequenti in assoluto quando si parla con un assistente domestico. Infine l’app stessa vede migliorare i controlli dei dispositivi, il pannello da cui si gestisce tutto ciò che è collegato in casa. I due aggiornamenti viaggiano quindi su binari paralleli. Da una parte il firmware 3.79.550760 che interviene direttamente su Google Home, Google Home Mini, Nest Mini e Nest Audio, dall’altra il pacchetto di ottobre che lavora sull’applicazione e sulle capacità conversazionali di Gemini for Home. L’insieme delle novità riguarda audio, connessione WiFi, Google Assistant e gestione della casa intelligente, con il firmware destinato agli speaker più datati che resta per il momento in fase di test.

Fonte: TecnoAndroid