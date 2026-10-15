WASP-17b, l’atmosfera ha la forma di un uovo deformato

Una nuova mappatura dell’atmosfera di WASP 17b, un pianeta lontano collocato ben oltre i confini del nostro vicinato cosmico, ha restituito un’immagine decisamente fuori dagli schemi. Quell’involucro gassoso non si presenta come una sfera regolare ma assomiglia molto di più a un uovo deformato. Un dettaglio che a prima vista può sembrare una curiosità e che invece conferma ciò che la teoria aveva già messo nero su bianco.

WASP-17b: un’atmosfera che non somiglia affatto a una sfera

L’idea comune di pianeta è quella di una palla più o meno perfetta, con un guscio d’aria distribuito in modo uniforme tutto intorno. È l’immagine dei libri di scuola, quella che viene in mente pensando alla Terra o agli altri corpi che girano attorno al Sole. Nel caso di WASP 17b però questa rappresentazione non regge. La nuova mappatura dell’atmosfera ha mostrato una forma allungata e irregolare, più vicina appunto a un uovo schiacciato che a un globo ordinato.

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Non si tratta di una piccola imperfezione da annotare a margine. Parlare di una struttura che si discosta in modo così netto dalla geometria sferica significa trovarsi davanti a un oggetto che funziona secondo regole diverse da quelle a cui l’osservazione quotidiana ci ha abituati. Ed è proprio questo il motivo per cui il risultato attira tanto interesse nel mondo dell’astronomia. Osservare direttamente la forma dell’involucro di gas di un esopianeta così distante rappresenta già di per sé un passo notevole.

Le previsioni teoriche trovano finalmente una conferma

L’aspetto forse più significativo della scoperta riguarda il rapporto tra calcoli e osservazioni. Le previsioni teoriche avevano anticipato che un mondo con caratteristiche simili non potesse avere un’atmosfera dalla forma classica. Mancava però una verifica concreta, qualcosa che permettesse di passare dal modello sulla carta a un dato raccolto sul campo. Con questa nuova mappatura la conferma è arrivata e le ipotesi formulate in precedenza risultano in sostanza corrette.

Capita spesso che la teoria corra più veloce degli strumenti. Gli scienziati costruiscono modelli, immaginano come dovrebbero comportarsi certi corpi celesti e poi aspettano che le osservazioni dicano l’ultima parola. Quando i due piani coincidono, come in questa occasione, il risultato acquista un peso particolare perché rafforza la fiducia nei modelli usati per descrivere pianeti che nessuno potrà mai visitare da vicino. La forma ovale dell’atmosfera di WASP 17b va quindi letta anche come una prova della solidità di quel lavoro teorico.

Un mondo estremo che non ha eguali nel Sistema Solare

C’è poi un altro elemento che rende la vicenda ancora più affascinante. WASP 17b viene descritto come un mondo estremo, privo di qualsiasi equivalente all’interno del Sistema Solare. Nessuno dei pianeti che orbitano attorno al Sole, dai rocciosi più vicini ai giganti gassosi più lontani, offre un termine di paragone davvero utile per capirne la natura.

Proprio questa assenza di somiglianze spiega perché le sue caratteristiche risultino così insolite. Le condizioni che plasmano l’atmosfera di questo esopianeta sono talmente diverse da quelle conosciute nel nostro sistema da produrre effetti che qui non si vedono mai, a partire da una forma che sfida l’idea stessa di sfera. Studiare oggetti del genere significa allargare il catalogo delle possibilità e scoprire quanto possa essere varia la famiglia dei pianeti presenti nella galassia.

L’atmosfera a forma di uovo deformato di WASP 17b entra così a pieno titolo tra i casi in cui l’osservazione ha dato ragione alla teoria, offrendo una prova concreta di come un pianeta lontano e senza paragoni possa assumere una forma ben diversa da quella di una sfera.

Fonte: TecnoAndroid