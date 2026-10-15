Xbox, ecco il nuovo Nano Controller: il pad tascabile da 100 grammi

Microsoft ha svelato Xbox Nano Controller, il controller più piccolo mai realizzato per la sua piattaforma, pensato soprattutto per i giocatori più giovani e per chi desidera un pad da infilare in tasca prima di uscire di casa. A presentarlo è stato James Hunter, general manager della divisione accessori Xbox, che lo ha descritto come un prodotto in grado di “adattarsi a quasi ogni tasca e a ogni budget”. Il pubblico di riferimento appare piuttosto definito. Si parla di ragazzi, di persone con mani piccole e in generale di chiunque cerchi un accessorio portatile da usare in viaggio.

Le misure spiegano bene la filosofia del progetto. Il nuovo pad supera di poco i 5 pollici di lunghezza, cioè circa 13 centimetri, e pesa 3,5 once, più o meno 100 grammi. Secondo l’azienda di Redmond risulta più corto e più leggero della maggior parte degli smartphone moderni, un paragone che rende subito l’idea di quanto sia compatto. Nonostante il formato ridotto, il dispositivo non rinuncia a nulla sul fronte dei comandi e integra tutti i 18 comandi standard di gioco, con una disposizione che chi ha già impugnato un controller Xbox dovrebbe riconoscere senza alcuna fatica.

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Prezzo, preordini e come usarlo

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Il prezzo fissato è di 49,99 euro e il piccolo controller è già disponibile in prenotazione. Hunter lo presenta come una soluzione accessibile per giocare in compagnia, magari con titoli adatti a tutta la famiglia come Minecraft Dungeons II, che consente a quattro eroi di unire le forze in cooperativa locale oppure online. Il formato tascabile, secondo il manager, torna utile anche per chi vuole portarlo in borsa e giocare durante uno spostamento, a casa di amici e parenti o semplicemente lontano dal salotto, per esempio con Forza Horizon 6.

Sul piano tecnico Xbox Nano Controller monta una batteria ricaricabile e un tasto azione programmabile. Quest’ultimo può essere configurato per richiamare funzioni come lo screenshot, la registrazione del gameplay e altre scorciatoie usate spesso. Non manca il supporto a Xbox Wireless e al Bluetooth, una doppia connettività che permette di collegare il pad con facilità ai vari dispositivi compatibili.

Disponibilità e offerte natalizie

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I preordini sono partiti oggi mentre la disponibilità vera e propria scatterà a novembre in Italia, Francia, Germania, Spagna, Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Giappone, Corea, Cina e Australia. Altri mercati sono previsti in un secondo momento. Prezzi e tempi di arrivo potrebbero comunque cambiare da un Paese all’altro e per i dettagli Microsoft rimanda ai Microsoft Store locali e ai rivenditori autorizzati.

Per spingere la diffusione del nuovo accessorio la casa americana ha poi messo in piedi due promozioni natalizie, entrambe valide soltanto negli Stati Uniti. La prima nasce dalla collaborazione con Samsung e prevede un’offerta speciale che include Xbox Nano Controller e due mesi di Game Pass Ultimate per i nuovi abbonati, a fronte dell’acquisto di alcuni modelli di televisori del marchio coreano. Grazie all’app Xbox presente nel Gaming Hub integrato in questi apparecchi, nelle regioni coinvolte sarà possibile sfruttare il tempo di gioco in cloud mensile per accedere a centinaia di titoli del catalogo Game Pass, semplicemente collegando il controller. La seconda iniziativa è stata realizzata insieme a Meta e comprende il pad e due mesi di Game Pass Ultimate per i nuovi iscritti che acquistano un visore Meta Quest.

Fonte: TecnoAndroid