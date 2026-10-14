Gears of War: E-Day, Xbox invia le carte regalo dei preordini

Le carte regalo legate ai preordini di Gears of War: E-Day stanno finalmente arrivando nei profili dei giocatori. XBOX ha avviato la distribuzione del bonus previsto dalla promozione e le prime conferme giungono dalla Spagna, dove diversi utenti che avevano aderito all’iniziativa prima dell’uscita del gioco si sono ritrovati il credito direttamente sull’account.

La campagna non era stata attivata ovunque ma soltanto in alcuni Paesi. Il credito si affiancava ad altri incentivi pensati per chi avesse deciso di prenotare in anticipo il nuovo capitolo della saga, cioè l’accesso alla beta aperta e un paio di skin. La carta regalo rientrava quindi a pieno titolo tra i vantaggi promessi durante la finestra dei preordini, con una differenza sostanziale rispetto al resto del pacchetto. Doveva arrivare più tardi, a distanza di tempo dagli altri contenuti inclusi nell’offerta.

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Perché Microsoft ha aspettato prima di inviare il credito

Microsoft ha lasciato passare alcuni mesi prima di far partire l’invio delle ricompense. Non si tratta di una dimenticanza. La consegna differita serve a evitare un comportamento piuttosto prevedibile, quello di chi prenota il gioco, incassa subito il premio e poi annulla l’ordine senza spendere nulla. Con questo sistema il valore economico non viene assegnato nel momento stesso dell’acquisto e chi decide di cancellare la prenotazione resta semplicemente senza il bonus.

Stando alle segnalazioni spagnole, la ricompensa compare nella sezione Offerte e crediti del profilo XBOX. L’immagine circolata in rete mostra il credito indicato come offerta attiva, pronta per essere riscattata dall’account. Si tratta di una testimonianza che documenta l’avvio concreto della consegna ai partecipanti della promozione di Gears of War: E-Day. Per quanto riguarda l’Italia, invece, il materiale disponibile al momento non conferma che la distribuzione sia già partita anche nel nostro Paese.

Chi riceve il bonus e fino a quando si può spendere

Il saldo accreditato può essere utilizzato per fare acquisti nello store XBOX. Il messaggio che accompagna la ricompensa fissa anche un limite temporale preciso, visto che il credito resterà disponibile fino all’11 gennaio 2027. Il bonus è dunque legato a una scadenza ben definita, un dettaglio da tenere a mente per chi pensa di conservarlo in attesa del momento giusto per spenderlo.

Sul fronte delle edizioni coinvolte, la promozione riguarda chi ha acquistato la Standard Edition oppure la Premium Edition completa all’interno del periodo di preordine previsto. Resta fuori il Premium Upgrade, che non risulta tra gli acquisti ammessi all’iniziativa. L’aggiornamento alla versione superiore viene infatti trattato separatamente rispetto all’acquisto delle due edizioni complete del titolo, quindi chi ha scelto questa strada non rientra tra i destinatari della carta regalo.

Il meccanismo della consegna posticipata non è una novità per Microsoft. Lo stesso schema era già stato applicato ad altri giochi, tra cui Forza Horizon e 007 First Light. Anche in quelle occasioni il credito promesso agli acquirenti era stato distribuito in un secondo momento, anziché arrivare insieme alla prenotazione.

Fonte: TecnoAndroid