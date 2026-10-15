TivùSat, lista canali di ottobre: come cambia la numerazione

TivùSat, la piattaforma satellitare che rappresenta un’alternativa al digitale terrestre, ha aggiornato la propria lista canali anche nel mese di ottobre. L’aggiornamento porta con sé una nuova numerazione che conviene conoscere, soprattutto per chi utilizza il decoder satellitare come principale fonte di intrattenimento domestico. L’ordine dei canali ricalca in larga parte quello a cui il pubblico italiano è abituato, con le reti principali sistemate nelle prime posizioni e poi via via tutto il resto dell’offerta, dai tematici fino alle radio.

Le reti generaliste e i canali tematici in testa alla classifica

Nelle primissime posizioni della lista canali TivùSat si trovano le reti più seguite, tutte in alta definizione. Al numero 1 c’è Rai 1 HD, seguita da Rai 2 HD e Rai 3 HD. Poi arrivano Rete 4 HD al 4, Canale 5 HD al 5 e Italia 1 HD al 6. Completano il gruppo La7 HD al 7, Tv8 HD all’8 e Nove HD al 9, praticamente la stessa sequenza che si ritrova sul telecomando di quasi ogni casa.

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Subito dopo la piattaforma colloca i canali tematici. Rai 4 HD occupa il numero 10, Iris HD l’11, La 5 HD il 12 e Rai 5 HD il 13. Seguono Rai Movie HD, Rai Premium HD, Italia 2 HD, Mediaset Extra HD, TV2000 HD, Cielo HD e Mediaset 20 HD che chiude la prima ventina. Il blocco successivo è dedicato a sport, cultura e informazione con Rai Sport HD al 21, Focus HD al 22, Rai Storia HD al 23, Rai News 24 HD al 24 e TgCom 24 HD al 25.

Più avanti si incontrano Italiana Powered by Rai al 26, TwentySeven HD, Dmax HD, La7 Cinema HD, We Do Movies e Real Time HD al 31. Gli appassionati di cucina ritrovano Food Network HD al 33, mentre Cine 34 HD si piazza proprio al 34. Ci sono poi i canali musicali come Radio Italia Tv HD e RTL 102.5 Tv HD, oltre a Discovery HD, Giallo HD e Top Crime HD. Per i più piccoli la numerazione riserva Boing HD al 40, Cartoonito HD al 41, Rai Gulp HD al 42, Rai Yoyo HD al 43 e Super! HD al 47.

Informazione internazionale, 4K e TGR regionali

Superata la quarantina l’offerta si allarga. Arte HD, Mezzo, RDS Social TV HD, Equ Tv HD e ACI Sport Tv HD aprono la strada a Sportitalia Solo Calcio HD al 54, Marcopolo Travel Tv al 55 e HGTV HD al 56. Euronews Italian è al 58, Discovery Turbo HD al 59 e We Do Big Stories HD al 60. Dal 62 al 68 trovano spazio le televisioni delle radio, tra cui RTL 102.5 Caliente HD, Radio Italia Live HD, Radio Kiss Kiss Tv HD, Radio Zeta Tv HD, Radio Freccia Tv HD, Radio Monte Carlo Tv HD e Virgin Radio Tv HD.

Il pacchetto dedicato all’informazione internazionale è piuttosto ricco. Si parte con France 24 HD English al 69, BBC News Europe al 70 e Al Jazeera English HD al 71, per proseguire con TRT World HD, NHK World HD, France 24 HD Français e Al Jazeera HD. Spazio anche a CNBC Europe HD all’81, Bloomberg European Tv all’82, DW Deutsche Welle HD all’85, Euronews HD English all’86, CGTN HD e CGTN Documentary HD. Ai numeri 89 e 90 compaiono Senato Italiano HD e Camera dei Deputati, mentre KBS World HD e CCTV 4 HD occupano il 91 e il 92. Chiudono il blocco Svoboda Tv, Svoboda News, Svoboda Plus, Russia’s Future, Belarus Tomorrow e Gordon Live al 99.

Chi possiede un televisore compatibile può contare sui canali 4K. Rai 4K si trova al 210, Museum 4K al 220, MyZen 4K al 222, Insight UHD al 223, TravelXP 4K al 225 e Hot Bird 4k al 230. Dal 301 al 323 si snodano invece le edizioni regionali di Rai 3 TGR, dalla Valle d’Aosta fino alla Sicilia, con Rai Südtirol HD al 308 e Rai 3 TGR FVG Bis al 310.

Emittenti locali e radio nella parte finale

Nella fascia dei 400 compaiono canali come Teleradio Pace HD, Sender Neu Jerusalem, People Tv Rete 7 HD, Telecupole, Horse Tv HD, Padre Pio Tv HD, BeJoy Kids e Parole di Vita. Tivù La Guida è posizionata al 500, TRM h24 al 519 e San Marino Rtv HD al 550.

Dal 601 in avanti la piattaforma ospita le stazioni radio. Ci sono tutte le emittenti Rai, da Rai Radio 1 a Rai Radio Kids, insieme a nomi molto noti come RDS, RTL 102.5, Radio 105, Virgin Radio, R101, Radio Monte Carlo, M2O, Radio Capital, Radio DeeJay, Radio 24, Radio Maria e Radio Kiss Kiss. Trovano posto anche Swiss Pop, Swiss Jazz, Swiss Classica e i canali DW. In coda si incontrano Uninettuno University Tv al 701, Vatican Media Europa HD all’815, Videolina HD all’819, Tele Sardegna HD all’822, TvA Vicenza all’832 e infine Arte In Channel HD all’868.

Fonte: TecnoAndroid