Life is Strange Reunion a 31,42 euro su Amazon: sfiora il minimo

Chi aspettava il momento giusto per acquistare Life is Strange Reunion può trovare oggi su Amazon una promozione interessante. Il gioco è proposto con uno sconto del 37%, che fa scendere il prezzo finale a 31,42 euro. È una cifra molto vicina al minimo storico, visto che la differenza rispetto al prezzo più basso mai registrato resta sotto i 2 euro.

Il record vero e proprio quindi non c’è, ma poco ci manca. Per un capitolo che accompagna la serie verso il suo epilogo, il ribasso rende l’acquisto decisamente più leggero per il portafoglio. L’offerta è attiva e il prodotto risulta disponibile sullo store, quindi la promozione si può sfruttare subito senza attese o prenotazioni particolari. Un dettaglio non da poco, soprattutto per chi preferisce evitare di pagare il prezzo pieno.

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Max e Chloe di nuovo insieme a Caledon

Il cuore di Life is Strange Reunion sta nel ritorno di due figure molto amate dai fan. Max e Chloe tornano infatti al centro della scena come protagoniste di una nuova avventura, ambientata questa volta a Caledon. Qui ogni scelta compiuta lungo il percorso avrà un peso concreto, perché finirà per decidere il destino degli amici e il modo in cui si chiuderà l’intera vicenda.

La saga si prepara così a concludersi con una storia inedita e piena di conseguenze. Il clima che si respira è teso, tanto che nessuno dei personaggi sembra davvero al sicuro. È proprio questa incertezza a dare forza al racconto, perché ogni decisione può cambiare le cose in modo inatteso e mettere in pericolo qualcuno a cui le protagoniste tengono.

Per chi ha seguito la serie fin dall’inizio, ritrovare questa coppia in un contesto nuovo ha un sapore speciale. Allo stesso tempo l’impostazione resta fedele allo spirito del franchise, dove le scelte del giocatore non sono mai un semplice dettaglio di contorno ma il vero motore della narrazione.

Il potere del tempo e le sfide di Chloe

Sul fronte del gameplay Max può contare ancora una volta sul suo celebre potere di riavvolgere il tempo. Una meccanica che permette di annullare e ripetere le proprie decisioni, cambiare il corso delle conversazioni e intervenire sull’ambiente circostante. Questa abilità diventa fondamentale anche per venire a capo dei vari rompicapo presenti nel gioco, compresi alcuni enigmi costruiti attorno a una particolare dimensione temporale.

Anche Chloe avrà un ruolo di primo piano e metterà alla prova il giocatore con le sue sfide di insolenza. Per superarle serviranno ingegno e astuzia, oltre alle immancabili frecciatine che da sempre fanno parte del suo carattere. Attraverso questi confronti sarà possibile scoprire i segreti nascosti dietro i suoi incubi e i misteriosi doppi ricordi che sembrano tormentarla.

Le due protagoniste offrono quindi stili di gioco diversi ma complementari. Da una parte c’è la manipolazione del tempo di Max, con tutta la libertà di provare e riprovare le proprie mosse. Dall’altra c’è il lato più diretto e pungente di Chloe, legato al dialogo e alla capacità di rispondere a tono. Ed è proprio con questa combinazione che Life is Strange Reunion è disponibile su Amazon al prezzo scontato di 31,42 euro, a meno di 2 euro dal suo minimo storico.

Fonte: TecnoAndroid