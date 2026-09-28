WindTre Call Your Country Power: 5G da 5,99€ senza minuti esteri

Da alcuni mesi i nuovi clienti nati all’estero che scelgono WindTre hanno a disposizione due offerte online dedicate, Call Your Country Power 200GB e Call Your Country Power Unlimited GB, con prezzi che partono da 5,99 euro al mese. Sul sito ufficiale dell’operatore compaiono nella sezione pensata per chiamare all’estero, eppure i minuti internazionali qui non ci sono affatto. Il pacchetto si limita a Giga in 5G e chiamate illimitate verso l’Italia.

C’è anche una piccola differenza di nomi da tenere presente. Durante l’attivazione le promo si chiamano appunto Call Your Country Power, mentre nella pagina generale delle offerte estere vengono presentate come “Passa a WindTre con GO 200” oppure “Passa a WindTre con GO Unlimited”. Per chi arriva da determinati operatori restano poi sempre disponibili le offerte operator attack della gamma GO Digital, proposte soprattutto tramite campagne promozionali sul web ma in parte visibili anche nella home page e nella sezione delle offerte mobile voce e internet.

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Prezzi, contenuti e modalità di attivazione

Nel dettaglio Call Your Country Power 200GB offre ogni mese minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali più 200 Giga in 5G Full Speed a 5,99 euro. La versione Unlimited GB mantiene le stesse chiamate ma porta il traffico dati a Giga illimitati, sempre alla massima velocità, per 9,99 euro al mese. Entrambe sono riservate esclusivamente ai nuovi clienti stranieri, che al momento dell’attivazione devono dimostrare di essere nati all’estero attraverso il codice fiscale.

Sul fronte dei costi iniziali le cose sono piuttosto semplici. Non si paga l’attivazione e nemmeno la nuova SIM o eSIM, quindi l’unica spesa è il primo mese anticipato. L’acquisto è possibile anche senza carta di credito grazie al pagamento alla consegna della SIM. Per l’identificazione online, oltre alla video identificazione, si possono usare SPID e CIE, che accorciano i tempi perché non serve attendere la verifica del video da parte di un operatore. Dopo l’accesso con le proprie credenziali la scheda si attiva subito o nel giro di poche ore.

Traffico dati, roaming e rete 5G

I minuti nazionali sono illimitati salvo uso contrario a buona fede e correttezza o per finalità diverse da quelle personali, come previsto dall’articolo 6 delle Condizioni Generali di Contratto, e lo stesso vale per i Giga illimitati. Chi esaurisce i 200 Giga mensili paga invece un extrasoglia di 0,99 euro per 1 Giga al giorno, e se anche quel Giga finisce prima delle 23:59 la navigazione si blocca fino al giorno dopo. L’articolo 3.2 consente inoltre all’operatore di ridurre temporaneamente la velocità in caso di uso intensivo della rete o in zone particolarmente affollate.

In roaming nell’Unione Europea, in Moldavia e in Ucraina minuti e SMS inclusi valgono come in Italia, mentre i Giga seguono un limite mensile fissato dalla normativa. Superata la soglia arriva una notifica e, continuando a navigare, per tutto il 2026 si pagano 0,1342 centesimi di euro per ogni MB, scalati a KB.

L’accesso alla rete 5G è automatico con uno smartphone compatibile e in area coperta, oggi il 97% della popolazione in FDD DSS e l’81% in 5G TDD. I documenti contrattuali indicano una velocità massima stimata di 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload, anche se la pagina dedicata riporta ancora fino a 1,6 Gbps. Quanto al 3G, dal 7 giugno 2024 la frequenza 2100 MHz è passata al 4G e resta attiva la banda 900 MHz, destinata anch’essa a essere dismessa.

Dal 30 luglio 2025 le offerte Call Your Country con addebito su credito residuo non prevedono più la ricarica in ritardo. Se al rinnovo il credito non basta, il traffico incluso resta bloccato fino alla ricarica successiva. Viene scalato l’importo disponibile e la differenza si recupera in automatico con la prima ricarica, entro il costo dell’ultimo mese.

Fonte: TecnoAndroid