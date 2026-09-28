Samsung Galaxy Z Fold8 al minimo storico su Amazon a 1.985 euro

Il Samsung Galaxy Z Fold8 scende al suo minimo storico su Amazon, dove in queste ore è attiva una promozione che rende il pieghevole di punta di Samsung decisamente più abbordabile rispetto al prezzo pieno. Lo sconto applicato è del 14%, pari a 314 euro in meno, e porta il costo finale a 1.985 euro. Chi preferisce distribuire la spesa nel tempo può anche scegliere il pagamento a rate direttamente dalla pagina del prodotto, senza passaggi particolarmente complicati.

La cifra resta comunque importante, inutile girarci intorno, ma si tratta del prezzo più basso mai visto per questo modello sulla piattaforma di commercio elettronico. Per chi aspettava il momento giusto per passare a uno smartphone pieghevole di fascia alta, l’occasione merita almeno uno sguardo attento. Il Galaxy Z Fold8 infatti non punta solo sulla formula del libro che si apre e si chiude, ma porta con sé una serie di miglioramenti concreti sul fronte del peso, della robustezza e del software.

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Design rinnovato e peso da record per la serie Fold

L’idea alla base del dispositivo è piuttosto chiara. Da chiuso il telefono mantiene un formato compatto, comodo da tenere in tasca e da usare con una mano sola, mentre una volta aperto offre un display ampio e immersivo, adatto a chi guarda video, lavora sui documenti o semplicemente vuole più spazio sullo schermo. Il design è stato rivisto per adattarsi meglio alla presa, con un’attenzione evidente all’ergonomia quotidiana.

Il dato che salta subito all’occhio è quello del peso. Il Samsung Galaxy Z Fold8 si ferma a soli 201 grammi, un valore che lo rende il Galaxy Z Fold più leggero di sempre. Per una categoria di prodotti che storicamente ha sempre fatto i conti con dimensioni e ingombri non proprio contenuti, è un passo avanti che si nota fin dal primo utilizzo.

Leggerezza non significa però fragilità. La struttura integra due strati di titanio e uno strato ammortizzante posizionato sotto il display, una soluzione pensata per aumentare la resistenza complessiva del pieghevole. A completare il quadro c’è una batteria da 4.800 mAh, progettata per accompagnare l’utente lungo tutta la giornata tra impegni di lavoro, momenti di intrattenimento e navigazione sul web.

Fotocamera da 50 MP e la funzione Now Nudge

Sul versante fotografico il nuovo pieghevole di Samsung può contare su una fotocamera principale da 50 MP, pensata per immortalare i momenti di viaggio, i paesaggi più suggestivi e i classici selfie in compagnia degli amici. Un comparto che punta alla versatilità, così da coprire le situazioni più comuni in cui capita di tirare fuori lo smartphone per scattare una foto al volo.

La parte forse più interessante riguarda però il software. Tra le funzionalità del Galaxy Z Fold8 spicca Now Nudge, uno strumento che propone suggerimenti contestuali per semplificare le attività di tutti i giorni e passare rapidamente da un’applicazione all’altra. Il sistema sfrutta sia lo schermo esterno sia quello principale, adattandosi a come viene usato il telefono in quel preciso momento.

Il risultato pratico è la possibilità di gestire diverse operazioni in parallelo senza dover interrompere il lavoro in corso, un vantaggio che su un dispositivo con due display assume un peso ancora maggiore. Il tutto, al momento, è disponibile su Amazon al prezzo di 1.985 euro grazie allo sconto del 14%.

Fonte: TecnoAndroid