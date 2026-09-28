Digitale terrestre: nuove frequenze mux, come risintonizzare

Chi in queste ore si è trovato davanti a uno schermo nero o a canali spariti dalla lista non deve pensare a un guasto: sono stati aggiornati i mux del digitale terrestre, e televisori e decoder hanno semplicemente bisogno di riallinearsi alle frequenze corrette. È una procedura che si ripete periodicamente, con lo spostamento di alcuni multiplex su canali diversi, e che può lasciare temporaneamente fuori gioco gli apparecchi ancora agganciati alla vecchia mappatura.

La soluzione, nella stragrande maggioranza dei casi, richiede pochi minuti. Basta entrare nel menu del televisore o del decoder e lanciare una ricerca automatica dei canali, oppure attivare la risintonizzazione automatica se l’apparecchio la prevede come funzione dedicata. Al termine dell’operazione la numerazione torna a posto e i canali riappaiono nella posizione abituale.

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Quando la ricerca automatica non basta

Può capitare che, anche dopo la risintonizzazione, alcuni canali continuino a risultare assenti o disturbati. In quelle situazioni conviene passare alla ricerca manuale dei canali, inserendo direttamente il numero di canale o la frequenza del multiplex che dà problemi. È un’operazione leggermente più macchinosa, perché richiede di conoscere il parametro esatto della propria zona, ma spesso risolve i casi in cui il segnale viene captato male o in cui il sintonizzatore fatica ad agganciare una frequenza nuova.

Va tenuto presente che le frequenze cambiano da regione a regione, soprattutto per i multiplex Rai regionali e per alcuni mux Mediaset che in Sardegna, Sicilia e Calabria viaggiano su canali diversi rispetto al resto d’Italia. Per questo un elenco valido ovunque non esiste: bisogna guardare la riga che corrisponde alla propria area geografica.

Le frequenze del digitale terrestre aggiornate

Ecco la fotografia più recente, suddivisa per multiplex.

MUX R RAI: canale 30 (546 MHz) in Piemonte, Lombardia, Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche, Lazio, Puglia e Basilicata; canale 43 (650 MHz) in Valle d’Aosta, Trento, Liguria, Campania e Sardegna; canale 45 (666 MHz) a Rieti e Arezzo; canale 37 (602 MHz) in Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo, Molise, Calabria e Sicilia. Trasporta Rai 1 HD, Rai 2 HD, Rai 3 HD, le edizioni TGR regionali e Rai News 24.

MUX A RAI: canale 26 (514 MHz). Contiene Rai 4, Rai 5, Rai Movie HD, Rai Premium, Rai Gulp, Rai YoYo, Rai Sport HD, Rai Scuola HD, Rai Storia HD e tutti i canali radio Rai, da Radio 1 a Radio Kids.

MUX B RAI in DVB T2: canale 40 (626 MHz), con Rai 4K, Rai Play, le versioni HD di Rai 4, Rai Premium, Rai News 24, Rai Storia, Rai 5, Rai Movie, Rai Gulp, Rai YoYo e Rai Sport, oltre a RTV San Marino.

MUX MEDIASET 1: canale 46 (674 MHz), con Iris HD, 27Twentyseven HD, La5 HD, Mediaset Italia2 HD, TGCOM24 HD, Radio 105 e R101 TV.

MUX MEDIASET 2: canale 36 (594 MHz), con QVC HD, Cine34 HD, Focus HD, TOPcrime HD, Boing, Boing Plus e Cartoonito.

MUX MEDIASET 3: canale 38 (610 MHz), con varianti sul 29 e 38 in Sardegna e sul 24 in Sicilia e Calabria (escluse Cosenza e Crotone). Ospita Rete4 HD, Canale5 HD, Italia1 HD, 20 Mediaset HD e Mediaset Extra HD.

MUX D FREE: canale 24 (498 MHz) in gran parte del Paese, canale 23 (490 MHz) lungo la fascia tirrenica, tra Liguria, parte della Toscana, dell’Umbria, del Lazio e della Campania.

MUX CAIRO DUE: canale 25 (506 MHz) oppure canale 33 (570 MHz), con LA7 HD e LA7CINEMA.

MUX PERSIDERA 1: canale 44 (658 MHz) o canale 32 (562 MHz), con NOVE, HGTV, Discovery Turbo, Sportitalia HD, Alma TV e Deejay TV HD.

MUX PERSIDERA 2: canale 48 (690 MHz) o canale 42 (642 MHz), con TV8 HD, Cielo, TV2000, K2, Frisbee, Super!, Sky TG24 e SuperTennis.

MUX PERSIDERA 3: canale 47 (682 MHz) o canale 45 (666 MHz), con Real Time, Food Network, RTL 102.5, Discovery, Giallo, DMAX e AutoMoto.

Fonte: TecnoAndroid