WINDTRE 200 Giga a 5,99 euro al mese per chi arriva da Iliad

Chi sta pensando di cambiare gestore trova nelle nuove offerte WINDTRE tre strade piuttosto diverse tra loro, che partono tutte da una cifra tonda e contenuta: 5,99 euro al mese. Una è la classica tariffa tutto incluso riservata a chi arriva da alcuni operatori precisi, un’altra punta tutto sul traffico dati senza chiamate, mentre la terza si rivolge a chi vuole navigare senza limiti di consumo. Tre profili di utente, tre pacchetti costruiti su misura, con qualche differenza importante nei requisiti di attivazione che conviene tenere a mente prima di procedere.

La proposta più interessante sulla carta si chiama 200 GIGA ed è pensata esclusivamente per chi effettua la portabilità da Iliad, CoopVoce o PosteMobile. Il canone mensile è di 5,99 euro e comprende minuti illimitati verso tutti, nel rispetto delle consuete condizioni di uso corretto, 50 SMS e appunto 200 giga in modalità Full Speed. Il riferimento alla velocità non è messo lì per riempire la scheda tecnica, visto che il 5G di WINDTRE arriva fino a 2 Gbps. A questo si aggiungono 9 giga extra da utilizzare all’interno dell’Unione Europea, utili per chi viaggia spesso.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Come funziona l’attivazione e cosa cambia con la Special Edition

L’attivazione è gratuita e, per chi possiede uno smartphone compatibile, resta disponibile l’opzione eSIM al posto della scheda fisica tradizionale. Un dettaglio che semplifica parecchio le cose, perché evita attese e spedizioni. Il vincolo vero è un altro: la 200 GIGA è riservata a chi porta con sé il proprio numero da uno dei tre operatori indicati. Chi invece vuole attivare una linea completamente nuova deve guardare altrove, e in questo caso WINDTRE propone la versione Special Edition.

Qui il prezzo sale a 10,99 euro al mese, ma cambia anche il contenuto del pacchetto. Sono previsti giga illimitati a una velocità massima di 10 Mbps, ai quali si affiancano 200 giga Full Speed per chi ha bisogno di prestazioni più elevate, più 16,4 giga extra in Unione Europea, minuti illimitati e 200 SMS. Anche in questo caso l’attivazione non comporta costi aggiuntivi. Per entrambe le soluzioni il pagamento può essere gestito con carta di credito, IBAN, PayPal oppure con il rinnovo manuale, una possibilità che piace a chi preferisce non lasciare addebiti automatici collegati al proprio conto.

L’opzione solo dati per tablet, router e seconde SIM

Discorso diverso per chi non ha bisogno di minuti e messaggi. In questo caso entra in gioco la 110 GIGA, un’offerta esclusivamente dati che costa anch’essa 5,99 euro al mese. Il pacchetto mette a disposizione 110 giga di traffico in Full Speed, sempre con velocità che possono spingersi fino a 2 Gbps, ai quali si sommano 9 giga extra riservati alla navigazione nei Paesi dell’Unione Europea. È il tipo di tariffa che funziona bene su un tablet, su un router portatile oppure come seconda SIM dedicata solo alla connessione.

Sul fronte della gestione, la 110 GIGA lascia scegliere tra rinnovo automatico, con addebito diretto sul metodo di pagamento selezionato, e rinnovo manuale. Anche qui il costo di attivazione è azzerato. La SIM viene spedita in tutta Italia in due giorni lavorativi, ma resta valida l’alternativa dell’eSIM per chi ha un dispositivo che la supporta e vuole partire subito.

Fonte: TecnoAndroid