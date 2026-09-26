Final Fantasy 7 Revelation: meno indicatori dopo le critiche

Chi ha già messo gli occhi su Final Fantasy 7 Revelation sa che il gioco punta a essere un grande action RPG accessibile praticamente a chiunque, anche a chi con i mondi aperti non ha mai avuto troppa confidenza. Il risultato, però, è una mappa piena di indicatori, segnali e suggerimenti che dicono dove andare e cosa fare. Non a tutti sta bene, e lo sviluppo se n’è accorto.

A parlarne è stato direttamente il director, che ha spiegato la logica dietro questa scelta. Le indicazioni a schermo sono state aumentate rispetto ai capitoli precedenti proprio per evitare che qualcuno si perda per strada, magari dopo aver comprato il gioco senza avere alcuna esperienza con titoli di questo tipo. Una decisione pensata per allargare il pubblico, insomma, ma che una fetta di giocatori ha percepito come un eccesso di mano tesa.

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Troppi indicatori a schermo, il team ci sta lavorando

Le parole usate dal director sono abbastanza chiare. In Revelation sono state incluse più indicazioni a schermo rispetto ai titoli precedenti, così che anche chi non ha familiarità con gli open world possa godersi l’esperienza senza restare bloccato o disorientato. L’idea di fondo era rendere l’esplorazione qualcosa di naturale, un flusso continuo in cui il mondo si apre poco alla volta mostrando nuovi luoghi da raggiungere e nuove attività da affrontare, senza costringere il giocatore a fermarsi ogni cinque minuti per capire dove diavolo si trova l’obiettivo.

Il punto è che i veterani del genere hanno reagito in modo opposto. Diversi giocatori esperti hanno fatto notare che tutta questa guida risulta un po’ invadente, quasi soffocante, e che toglie il gusto della scoperta. Il team ha raccolto il feedback e ha ammesso di starci ragionando su. Le parole del director parlano di opzioni in valutazione per permettere di personalizzare il modo in cui le indicazioni vengono mostrate, quindi con ogni probabilità si andrà verso un sistema regolabile, dove ognuno decide quanto aiuto ricevere. È una direzione che ha senso, considerando quanto sia diventato comune trovare menu dedicati proprio a questo tipo di impostazioni. Un giocatore alle prime armi tiene tutto attivo, chi vuole esplorare alla vecchia maniera spegne quasi tutto e si affida all’istinto. Due esperienze diverse dallo stesso gioco.

DLC, Sephiroth e prestazioni su PS5 Pro

Sul fronte dei contenuti aggiuntivi, i DLC di Final Fantasy 7 Revelation andranno ad approfondire due figure che i fan aspettano da sempre, ovvero Sephiroth e Vincent. Il director, però, non si è sbilanciato sulla loro collocazione temporale e non ha voluto confermare se si tratti di prequel oppure no. Una reticenza che, a giudicare da come è stata gestita la comunicazione finora, sembra voluta più che casuale.

Sul lato tecnico invece qualche certezza c’è. Il gioco girerà a 4K e 60 fps su PS5 Pro, un dato che mette d’accordo un po’ tutti e che suggerisce un lavoro di ottimizzazione già a buon punto sulla console più potente della famiglia Sony.

Fonte: TecnoAndroid