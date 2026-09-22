Sky Mobile, Riparti anticipa il rinnovo quando finiscono i Giga

Chi resta a secco di Giga prima della fine del mese potrebbe presto avere una via d’uscita rapida, almeno stando alle indiscrezioni che circolano attorno alla nuova Sky Mobile. Tra le funzionalità previste con il cambio di configurazione dell’operatore ci sarebbe infatti Riparti, un servizio pensato per anticipare il rinnovo dell’offerta quando il traffico dati incluso si esaurisce prima del previsto. Niente attese fino alla scadenza naturale, insomma, ma la possibilità di far ripartire subito il ciclo e ritrovarsi con il pacchetto di Giga nuovamente pieno.

La novità dovrebbe accompagnare il debutto della nuova Sky Mobile, atteso per il 23 settembre 2026, data in cui Sky Italia entra direttamente nel mercato della telefonia mobile come operatore virtuale. Un passaggio non banale, considerando che fino a poco tempo fa le offerte erano quelle powered by Fastweb, ora chiuse alla commercializzazione.

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Come dovrebbe funzionare il servizio Riparti

Il meccanismo, per come emerge dalle indiscrezioni, è piuttosto lineare. Nel momento in cui un cliente esaurisce i Giga inclusi nella propria offerta prima della data di rinnovo, può attivare Riparti e far partire un nuovo ciclo. Il risultato è il ritorno alla disponibilità piena del traffico dati previsto dal piano sottoscritto.

C’è però un dettaglio che vale la pena sottolineare, perché cambia parecchio nella gestione quotidiana della linea. Con l’operazione viene aggiornata anche la data di rinnovo, che quindi non resta ancorata al calendario originale ma viene ricalcolata a partire dal momento in cui si sceglie di far ripartire l’offerta. Chi utilizza spesso questa funzione si ritroverebbe dunque con scadenze mobili, spostate in avanti di volta in volta.

Per completare la procedura serve avere a disposizione l’importo richiesto. L’addebito dovrebbe avvenire sul credito residuo oppure, se è attiva la ricarica automatica, sul metodo di pagamento collegato. Per chi invece si affida alla ricarica manuale e non ha abbastanza credito, il passaggio obbligato è una nuova ricarica prima di poter procedere. Dalle informazioni raccolte finora non risultano costi aggiuntivi specifici legati all’utilizzo di Riparti, oltre naturalmente alla cifra necessaria per anticipare il rinnovo.

Tutto gestibile dalla My Sky App

Il servizio dovrebbe essere utilizzabile anche direttamente dalla My Sky App, che con le nuove SIM Sky Mobile è destinata a integrare diverse funzioni dedicate alla gestione della linea mobile. Una scelta coerente con l’idea di concentrare tutto in un unico posto, senza costringere il cliente a passare da canali diversi.

Quando l’operazione va a buon fine, l’app dovrebbe restituire una schermata di conferma. Se invece qualcosa non funziona, per esempio nel caso di credito disponibile insufficiente, comparirebbe un messaggio che invita a effettuare una ricarica. Dettagli minori, certo, ma raccontano bene il livello di integrazione previsto tra applicazione e nuova offerta mobile.

Il passaggio alla nuova configurazione

Il quadro generale è quello di una trasformazione già avviata. Sky Mobile si prepara a diventare MVNO ESP, con SIM proprie, superando il modello attuale basato sull’accordo con Fastweb. Quest’ultimo, partito nel 2024 in modalità white label, prevedeva che le schede distribuite con il marchio Sky fossero a tutti gli effetti SIM Fastweb.

Dal 23 settembre 2026 le cose cambiano: i nuovi clienti diventeranno direttamente clienti di Sky Italia per il servizio di telefonia mobile. In vista del debutto è comparso un countdown sul sito ufficiale dell’operatore e, come detto, le vecchie offerte powered by Fastweb sono state chiuse alla commercializzazione.

Va precisato che si tratta di indiscrezioni. In assenza di comunicazioni ufficiali da parte dell’operatore, quanto riportato va considerato esclusivamente come ipotesi, priva di valore informativo e commerciale, e soggetta a variazioni nel caso emergano novità.

Fonte: TecnoAndroid