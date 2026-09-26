HbbTV digitale terrestre: nuova lista canali da risintonizzare

I canali HbbTV sul digitale terrestre si sono aggiornati, e chi possiede un televisore o un decoder connesso alla rete farebbe bene a lanciare una nuova ricerca automatica per ritrovarsi la lista completa e ordinata. Si parla di quei servizi ibridi che mescolano frequenze tradizionali e streaming, visibili soltanto se l’apparecchio è compatibile con questa tecnologia e collegato a internet. Nessun canale nuovo da sintonizzare in senso classico, ma un pacchetto di applicazioni che cambia con una certa frequenza e che vale la pena riscoprire.

Il fronte più ricco resta quello della Rai, presente sia sul digitale terrestre sia sul satellite. Attraverso RaiPlay si accede a una quantità notevole di contenuti on demand e ai canali in diretta streaming in alta definizione, alcuni dei quali esclusivi della piattaforma: Rai Play, Rai Play 2, Rai Play 3, Rai Sport Play 1, Rai Sport Play 2 e Rai Sport Play 3, questi ultimi attivi soltanto in determinate occasioni e solo sul digitale terrestre. Con la freccia su si apre Rai TV+, che permette di seguire i canali Rai non ricevibili sul terrestre, compreso Rai 4K. Il tasto blu, invece, richiama direttamente RaiPlay. Esistono poi applicazioni dedicate a RaiPlay e RaiPlaySound, mentre sul canale Rai 4K parte in automatico lo streaming 4K Ultra HD HDR.

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Mediaset, La7, Sky e gli altri grandi gruppi

Sul versante Mediaset la logica è simile: MediasetPlay porta i contenuti on demand, e accanto convive un’applicazione HbbTV per la gestione del target advertising, cioè la pubblicità mirata. In diretta streaming, sul digitale terrestre, si trovano Virgin Radio TV e Radio Monte Carlo TV, mentre via satellite spuntano Radio 105 TV e R101 TV. La7 e La7Cinema hanno anch’esse l’applicazione per la pubblicità mirata, con La7OnDemand a fare da archivio. TV8 e Cielo permettono di rivedere dall’inizio il programma in onda e ospitano SkyVideo per alcuni contenuti on demand, oltre al solito modulo dedicato agli spot personalizzati. Discovery, presente su terrestre e satellite, consente lo streaming dei vari canali del gruppo e l’accesso a diversi contenuti.

Capitolo radiovisione: RTL PLAY offre on demand e permette di seguire, anche in solo audio, RTL 102.5 HD, Radiofreccia HD, Radio Zeta HD, RTL 102.5 Disco HD, Traffic HD, Best HD, Napulè HD, Caliente HD, Bro&Sis HD e, con il tasto verde, RTL 102.5 Social TV HD. Il canale RTL 102.5 Caliente avvia direttamente il proprio streaming in alta definizione. Radio Kiss Kiss TV mette a disposizione emittenti tematiche e contenuti registrati. QVC, su terrestre e satellite, apre QVC+ e saltuariamente qualche canale tematico.

Sport, canali locali e applicazioni silenziose

Per lo sport, Sportitalia porta SiSmart con l’on demand e gli streaming di SI HD, SI Solo Calcio HD, Primavera TV, Bike HD e Sport Outdoor TV HD. SuperTennis dà accesso ai canali di SuperTennis Plus e ad alcuni contenuti da rivedere. Super! consente, col tasto verde, di riprendere il programma dall’inizio, metterlo in pausa, andare avanti e indietro e guardare lo streaming in alta qualità.

Poi c’è la lunga fila delle applicazioni Jump HbbTV, che sui canali Italia 121, Arte Italia 124 e 125, Italia 126, 127, 134, 135, 136 e Italia 53 servono soprattutto a vedere il canale in alta qualità o in HD nativo. Bom Channel organizza per colori un piccolo bouquet: tasto rosso con Self TV, Bom Channel, Italian Horse Television, Salute24, Euro TV, Zerouno TV News, XCapital, SuperSix, IuniorTV, Zerouno TV Music e Radio Calima, tasto verde per La Grande Italia, giallo per 3NGINE Radio, blu per GS Channel Telemontecarlo. ArteIN aggiunge BiciTV24 e una serie di emittenti regionali tra Sud Italia, Lombardia, Lazio e Veneto, più l’app di Radio Kiss Kiss. Fascino TV e Prima Free lavorano allo stesso modo con i tasti colorati, IT Channel raccoglie sette emittenti, Radio Roma Network avvia il proprio streaming insieme a canali come RC88, Canale81 Lazio e StudioPiuTV HD. Telecampione, Primaset, Orler TV, Welcome IN e Terre Euganee Channel offrono streaming dedicati, il canale 163 lancia Odeon 24 e il 227 apre un elenco di quattordici canali. Deejay TV HD, RadioItaliaTV HD e i canali 165, 168 e 169 hanno applicazioni silenziose, mentre su iL61, Donna Sport TV e Alma TV parte semplicemente uno spot pubblicitario.

Fonte: TecnoAndroid