Google Home, i LED lampeggiano da soli: cosa sta succedendo

Chi possiede uno o più speaker Google Home in casa negli ultimi tempi si è trovato davanti a una scena curiosa, quasi fastidiosa nel silenzio della sera: i LED che pulsano da soli, senza che nessuno abbia detto nulla, senza musica in riproduzione, senza timer attivi. Le segnalazioni arrivano da più parti e raccontano tutte la stessa cosa, ovvero luci che restano accese e lampeggiano anche quando il dispositivo se ne sta lì, apparentemente inattivo. Un dettaglio piccolo, certo, ma sufficiente a far storcere il naso a chi tiene lo speaker in camera da letto.

Il funzionamento normale è noto a chiunque abbia uno di questi dispositivi in casa. I quattro LED si accendono quando succede qualcosa, quando l’assistente ascolta, risponde, elabora. È una forma di comunicazione visiva semplice, pensata per far capire al volo lo stato del dispositivo. Il punto è che, stando a quanto raccontano diversi proprietari soprattutto nelle discussioni su Reddit, quelle luci ora pulsano anche a riposo.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Un comportamento che si interrompe e poi ricomincia

La parte più bizzarra della faccenda riguarda la sequenza. Il lampeggio si ferma temporaneamente nel momento in cui viene rivolta una domanda allo speaker, come se la richiesta lo riportasse alla normalità. Passa poco, però, e le luci ricominciano a pulsare esattamente come prima. Un ciclo che si ripete e che, per ora, nessuno è riuscito a spiegare in modo convincente.

La documentazione di supporto di Google, consultata da chi ha provato a capirci qualcosa, offre una spiegazione parziale. Quattro luci bianche che si attenuano e si riaccendono possono segnalare che Gemini o Assistente Google sta rispondendo a una richiesta, oppure che l’assistente vocale ha riconosciuto la frase “Hey Google” e sta aspettando la domanda successiva. Sulla carta tutto torna. Nella pratica no, perché nessuna di queste due situazioni si verifica nei casi segnalati dagli utenti. Il ragionamento è semplice: se il dispositivo stesse davvero rispondendo o restasse in attesa di un comando, non avrebbe senso che le luci riprendano a pulsare subito dopo che una domanda è stata effettivamente posta e soddisfatta. C’è qualcosa che non quadra nella catena logica, e per il momento rimane senza risposta.

L’ipotesi delle notifiche e il silenzio di Google

Tra le teorie circolate, la più plausibile chiama in causa il sistema di notifiche. Un utente ha raccontato di aver chiesto direttamente allo speaker cosa stesse succedendo, ottenendo una risposta piuttosto chiara: il dispositivo voleva informarlo riguardo un evento in programma durante il mese. Se fosse questo il meccanismo dietro il fenomeno, il lampeggio sarebbe una sorta di promemoria visivo, una richiesta di attenzione che però nessuno ha chiesto e che soprattutto non viene comunicata in modo comprensibile.

Resta il fatto che le segnalazioni sono ormai numerose ma non abbastanza da permettere una stima precisa della diffusione del problema. Difficile dire se riguardi una fetta ampia di dispositivi o soltanto alcune configurazioni particolari. Non è stata individuata una causa tecnica certa e le ipotesi restano tre: un bug software, una funzione dell’assistente che si comporta in modo imprevisto, oppure appunto il sistema di notifiche che si attiva quando non dovrebbe. Dal canto suo Google non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale sulla vicenda. Nessun comunicato, nessuna conferma, nessuna indicazione su un eventuale aggiornamento correttivo in arrivo. Chi convive con il problema per ora può soltanto chiedere allo speaker cosa voglia, sperando che la risposta chiarisca qualcosa, e poi guardare le luci ricominciare a pulsare qualche istante dopo.

Fonte: TecnoAndroid