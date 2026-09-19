Windows 11: Winhance rimuove il bloatware senza PowerShell

Rimuovere il bloatware da Windows 11 resta una di quelle operazioni che quasi tutti rimandano, salvo poi ritrovarsi con il sistema pieno di applicazioni mai aperte e servizi che girano in background senza una vera ragione. Passano gli anni, cambiano le versioni, ma la sostanza non si muove di un millimetro: una installazione pulita di Windows, anche la più recente, arriva con un bagaglio di software preinstallato che una buona fetta di utenti non userà mai. E arrivare a una configurazione davvero essenziale richiede più tempo e più pazienza di quanto sembri.

Il problema, a ben vedere, non è tanto la volontà quanto gli strumenti. Quelli integrati nel sistema operativo esistono, certo, ma costringono a un lavoro manuale lungo, ripetitivo, fatto di menu da aprire e disinstallazioni una per una. A un certo punto il gioco smette di valere la candela. Chi vuole andare più a fondo di solito passa agli script PowerShell, che permettono interventi decisamente più profondi sul sistema, ma qui serve una certa dimestichezza con il terminale e con i comandi giusti da lanciare. Non proprio roba per tutti.

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Winhance, la pulizia di Windows 11 con qualche clic

È in questo spazio che si inserisce Winhance, un programma pensato per rendere più accessibile tutta la faccenda. L’idea di base è semplice: prendere quello che normalmente si farebbe a colpi di riga di comando e metterlo dentro una interfaccia grafica dedicata alla pulizia e alla personalizzazione di Windows. Niente terminale, niente sintassi da memorizzare, solo finestre e opzioni da selezionare.

Il software è gratuito e open source, il che significa che il codice è consultabile da chiunque voglia farsi un’idea di cosa succede davvero sotto il cofano. Un dettaglio non banale quando si parla di strumenti che vanno a toccare componenti di sistema. E che il progetto sia stato costruito con un minimo di buonsenso lo si capisce già al primo avvio, quando il programma suggerisce di creare un punto di ripristino prima di mettere mano a qualsiasi cosa.

Perché quel punto di ripristino conta parecchio

Quel consiglio iniziale non è una formalità burocratica. Rimuovere componenti da un sistema operativo può portare a conseguenze di vario tipo, da piccoli fastidi a problemi seri, e avere una via di ritorno rapida cambia completamente la percezione del rischio. Molti strumenti simili danno per scontato che l’utente sappia già cosa sta facendo. Winhance no, e la differenza si sente.

La logica generale è quella di offrire un controllo più diretto su cosa resta e cosa se ne va, senza costringere a diventare esperti di amministrazione di sistema. Le applicazioni preinstallate, i servizi che restano attivi anche quando non servono, i componenti che occupano spazio e risorse: tutto passa attraverso lo stesso pannello, con una gestione unificata invece che sparpagliata tra dieci punti diversi delle impostazioni.

Chi usa il computer per lavoro, o semplicemente chi non sopporta l’idea di avere decine di app mai toccate nel menu Start, trova in questo tipo di programmi una scorciatoia sensata. Il sistema operativo resta lo stesso, ma la sua configurazione si avvicina molto di più a quello che serve davvero, senza passare mezza giornata a smanettare tra pannelli di controllo e script copiati da qualche parte.

Fonte: TecnoAndroid