Windows 11, l’update KB5120998 rende nero lo sfondo del desktop

Chi ha installato l’aggiornamento KB5120998 su Windows 11 potrebbe essersi ritrovato davanti a uno sfondo nero al posto della solita immagine del desktop, e non si tratta di un caso isolato. Microsoft ha confermato il problema dopo una serie di segnalazioni arrivate dagli utenti, che raccontavano tutti più o meno la stessa storia: dopo il riavvio, wallpaper sparito e schermata completamente nera, senza alcuna spiegazione apparente.

L’aggiornamento in questione è il preview di agosto 2026, distribuito il 27 agosto, e riguarda i sistemi che utilizzano Windows 11 24H2 e Windows 11 25H2. Nel bollettino pubblicato mercoledì sulla pagina dedicata allo stato di salute del sistema operativo, l’azienda ha spiegato che alcune impostazioni del desktop non riescono a caricarsi correttamente, e che il risultato è appunto uno sfondo nero pieno. Non solo il wallpaper, però: possono essere coinvolte anche le impostazioni della presentazione delle immagini e i temi a contrasto elevato.

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Ripristinare le impostazioni manualmente non serve a nulla

Il dettaglio più fastidioso di tutta la faccenda è che il classico rimedio fai da te non funziona. Microsoft è stata chiara su questo punto: sui dispositivi colpiti, provare a reimpostare a mano le personalizzazioni non produce alcun effetto. Il motivo è che il bug agisce a monte, impedendo il caricamento corretto delle impostazioni a prescindere dal valore che l’utente decide di assegnare. Il sistema, non trovando un riferimento valido, ripiega sul nero predefinito e amen.

Vale la pena ricordare cosa portava con sé KB5120998. Si trattava di un pacchetto pensato per migliorare il menu Start, la barra delle applicazioni e la ricerca di Windows sulle due versioni più recenti del sistema operativo. Miglioramenti reali, per carità, ma accompagnati da una serie di effetti collaterali che sono emersi quasi subito. Già il giorno dopo il rilascio, infatti, Microsoft aveva ammesso un altro difetto legato allo stesso update: le impostazioni del mouse venivano modificate o riportate ai valori predefiniti, e anche in quel caso chi ne era vittima non riusciva a recuperare la configurazione precedente.

Come si finisce per installarlo senza accorgersene

Un aspetto che spesso sfugge riguarda la modalità di distribuzione. Essendo un aggiornamento opzionale e non di sicurezza, KB5120998 in teoria richiede un’azione esplicita: bisogna cliccare sul link “Scarica e installa” all’interno di Windows Update. In teoria, appunto. Perché chi ha attivato l’opzione “Ottieni gli aggiornamenti più recenti non appena sono disponibili” se lo ritrova installato in automatico, senza dover fare nulla. Ed è probabilmente questo il motivo per cui molti utenti si sono trovati con lo sfondo nero senza avere la più pallida idea di cosa fosse successo al proprio computer.

La cosa curiosa è che un problema molto simile si era già presentato in passato. A febbraio 2020, l’aggiornamento KB4539602 aveva mandato in tilt la funzionalità dello sfondo del desktop su Windows 7, con le immagini impostate in modalità “Estesa” che venivano sostituite da una schermata nera. Sei anni dopo, la dinamica si ripete quasi identica, seppure su un sistema operativo diverso e in un contesto tecnico differente.

Per il momento Microsoft ha classificato la questione come problema noto, il che significa che l’azienda ne è consapevole e ci sta lavorando, ma non ha ancora fornito un rimedio definitivo né una tempistica precisa per la correzione. Chi non ha ancora installato l’aggiornamento e vuole evitare grattacapi ha la possibilità di rimandare, visto che non contiene patch di sicurezza. Chi invece se lo è già ritrovato sul proprio PC dovrà convivere con lo sfondo nero e con le impostazioni del mouse ballerine finché non arriverà una soluzione ufficiale da parte di Redmond.